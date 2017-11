Dette er årets beste turbilde

Nyheter

Bjørn Håkon Bolkan tok årets beste turbilde i Verdal. Det ble offentliggjort under premieutdelingen og sesongavslutningen for Verdal Ti på topp søndag. Bildet er tatt fra Stor-Havren med snøkledde omgivelser, og gikk til topps blant ti nominerte turbilder fra årets sesong.

Avslørte nye topper

Under premieutdelingen møtte 200 personer opp for å hente sine premier og avslutte tursesongen. Ann Sissel Vehus er fornøyd med oppmøtet til utdelingen.

- Det er en sosial samling og fin avslutning på året, sier hun.

Under utdelingen avslørte topparrangørene også tre av neste års toppruter.

- Hitre Sæterfjellet blir med også neste år som en av to langposter. I tillegg legger vi inn Bjørkvatnet og Marsteinvola. Resten av toppene presenterer vi framover for å holde litt på spenningen, sier Vehus.

Vinnere

I skolekonkurransen, hvor de måler flest kilometer per elev, var det Ness oppvekstsenter som tok hjem pokalen for andre år på rad av to mulige. De har registrert et snitt på 4,74 kilometer per elev i år. Leksdal skole kommer på andreplass med 3,58 kilometer foran Stiklestad på 2,1 kilometer.

Beste elev i skolekonkurransen ble Elisabeth Ravlo, som registrerte 149 turer.

Årets turbedrift over 30 ansatte ble Verdalskalk, som registrerte 442 turer i år. I kategorien under 30 ansatte var det Scandic Hotell Stiklestad som vant. De belønnes med diplom for innsatsen. Scandic-ansatte vant også gavekort på grottevandring i Tromsdalen som beste bedriftslag.

Beste familielag (på nett) er en ny kategori i år. Der fant familien til Dina Karoline Kulsli, Jakob Kulsli Vaterholm og Trond Arne Vaterholm prisen for sine 687 kilometer.

Beste vennelag med tre på topp ble i år Mathias Andersson Jensen, Trine Johansen og Julie Skjærvø Bakkan.

Årets eldste deltaker ble Kåre Lein, som er 84 år, og har registrert samtlige ti toppturer i år. Årets beste under 10 år ble 7-åringen Jakob Kulsli Vaterholm, som tilbakela 181 turer på totalt 617 kilometer.

Beste over 70 år ble Odd Bjørn Holmli, som tilbakela 303 turer og 1.020 kilometer.

Årets fjellgeit ble Thomas Andre Haugan, som har løpt 500 turer og 2.025 kilometer i år. Nummer to ble Bodil Bratli, som tok 410 turer og 1.137 kilometer. Mens Haugan fikk en jakke som bevis på prestasjonen, ble Bratli belønnet med en sekk for sin imponerende innsats.