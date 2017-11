En gang ble Rinnleiret brukt for å fastslå størrelsen på jorda

Nyheter

Avisa Jarlsberg har månedlige reportasjer om kulturminner i nedslagsfeltet sitt, og i dag skriver de om en granittsøyle på Skibergfjell. Den er en del av et langstrakt nettverk av søyler helt fra Sicilia i Italia til Levanger i Nord-Trøndelag, som de skriver.

På 1860-tallet startet Den europeiske gradmålingskommisjon et internasjonalt prosjekt for bedre å kunne bestemme jordens form og størrelse. Ved å bygge opp et nettverk med punkter og måle vinkler mellom dem, i tillegg til noen få avstandsmålinger, kunne man til slutt beregne lengden på hele strekningen. Så ble lengden kombinert med astronomiske bredde og lengde, for å bestemme jordens form og størrelse.

Historielagsomtale

Norges bidrag var ifølge artikkelforfatter Hege Granøe Johansen å måle strekningen fra Svinesund til Levanger.

Etter en rask sjekk på nettet, så viser det seg at arbeidet er godt beskrevet i Levanger historielags årbok for 2000, og i Verdal historielags årbok noe senere.

– Vi ser ikke av det tilgjengelige kildematerialet i Statens kartverk om arbeidet med gradmålingsrekken fra Catania til Rinnleiret noen gang ble helt ferdig, men det er klart at basisen på Rinnleiret inngikk som en viktig del i den nasjonale kartleggingen og at basisen var med på å gi skalaen i den norske trianguleringen langt frem mot vår tid, heter det i historielagsårsboka i Levanger.

Viktig minnesmerke

I dag er Rinnleiret basis en av få basiser som fortsatt er intakt, og den utgjør et viktig minnesmerke om en tilbakelagt epoke i Norges oppmålingshistorie.

Metoden med basiser tok slutt da elektroniske avstandsmålere ble tatt i bruk etter andre verdenskrig, og fra 1991 er utelukkende satellittbaserte målinger utført i det geografiske nettet i Norge.

Rinnleiret basis står, ifølge «Verneplan for kart og oppmåling» utgitt av Statens kartverk, i skråningen noen meter øst for bygning nummer 15 på Rinnleiret. Det er også en Rinnleiret basis til, som står i en åpning i skogen på Ørin.