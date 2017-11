Vil be om tilsyn i saksbehandlingen til Levanger kommune

Nyheter

Onsdag behandler kommunestyret i Levanger en sak om å kjøpe den private barnehagen Kosekroken på Skogn. Dersom det skjer, foreslår rådmannen å flytte de midlertidige plassene i Skogn-regionen fra andre barnehager og inn i den oppkjøpte barnehagen. Det mener småbarnsforeldrene er feil vei å gå, og forslaget høster kritikk fra barnehageforeldre i området.

Tirsdag omtaler barnehage.no Kosekroken, hvor de har fått innsyn i dokumenter som viser at barnehageeieren den 4. desember 2014 søkte om å få permanent godkjenning for flere plasser. 17. desember samme år avslo Levanger kommune søknaden:

«Kommunestyret har vedtatt en utbygging av kommunal barnehage på Skogn med virkning fra 2018. Noe av grunnlaget for en etablering av denne barnehagen vil falle bort dersom en gir Kosekroken en permanent tildeling av økt antall barnehageplasser.», skriver kommunen i begrunnelsen, som nettstedet har fått tilgang til.

Før sommeren 2017 tok eieren av Kosekroken selv kontakt med kommunen da vedkommende hadde kommet fram til at tiden er moden for å vurdere salg. Det har nå vært flere forhandlingsmøter, og rådmannen har kommet fram til å anbefale et kjøp for 11 millioner kroner.

Ordfører i Levanger, Robert Svarva (Ap), sier til barnehage.no at det ikke er vanskelig å forsvare at kommunen først avslo søknaden om utvidelse til 54 plasser, for så å gi seg selv 54 plasser dersom kommunen kjøper barnehagen.

- Ja, det er helt uproblematisk, og det er også i tråd med kommunestyrets vedtak om å øke andelen kommunale barnehager opp mot 40 prosent, sier han til nettstedet.

Administrerende direktør i Private barnehagers landsforbund, Arild M. Olsen, reagerer på fremgangsmåten til kommunen og kaller det myndighetsmisbruk.

- Uansett hva de selv sier, så er realiteten at de bruker de virkemidlene de har for å presse ut private aktører. Dette er barnehager som over mange år har bidratt til å skaffe kommunen full barnehagedekning. Takken de får er at de presses ut, sier Olsen og forteller at landsforbundet nå vil sende et brev til Fylkesmannen der de ber om at det blir ført tilsyn med saksbehandlingen til Levanger kommune.