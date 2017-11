Disse barna har ryddet strendene på Nesset

Nyheter

Klasse 6a på Nesheim skole har arbeidet med «Miljø» som tema en periode. Vi har spesielt lagt vekt på problemene plast som havner i sjøen skaper.

Vi har lært at plast er et materiale som aldri forsvinner. Det brytes bare ned i mindre og mindre biter, helt ned til mikroskopiske biter, slik at det blir usynlig for oss. Men det er der!

Disse bitene går inn i næringskjeden og kan ende opp i oss menneskene til slutt. Huff!

Det er vanvittige mengder med plast vi snakker om. Det havner 15 tonn plast i havet hvert minutt om vi ser verden som helhet. Størsteparten av det synker til slutt ned på bunnen av havet og blir liggende der, for så å males i stykker til småbiter. Forskerne mener at det i år 2050 er mer plast enn fisk i havene våre om vi fortsetter slik vi gjør nå. Tenk det!

Mye av plasten havner på land på strendene våre. Dette skaper problemer for fugler og dyr, og er i tillegg skikkelig stygt å se på!

Derfor måtte vi ut for å se hvordan det så ut på strendene på Nesset. Vi ville plukke med oss det vi fant for at det skulle bli penere der og for å kunne studere hva slags plast det er snakk om. Plasten skal vi levere til gjenvinningsanlegget på Mule.

Vi fant KJEMPEMYE plast! Alle i klassen tok et tak og samlet opp det vi fant. Det ble et slit å få det med tilbake til skolen.

Vi fant ut at det er aller mest plast fra landbruket. Dette skyldes nok at mye av plasten som brukes blåser av og setter seg fast i vegetasjonen rundt åkrene.

Så er det utrolig mange plastposer, ei garnnot, et bildekk, en hagestol, plastflasker, isopor, sykkeldekk, ei melkekasse, ispapir fra Tyskland og masse annet som ikke hører hjemme i naturen.

Vi håper at alle tar plastproblemet på alvor og blir flinkere til bruke mindre plast. Kanskje kan du bruke handlenett i stedet for plastpose?

Så må vi bli enda flinkere til å levere plasten vår til gjenvinning gjennom å bruke returordningen vi har i Levanger.

Finner du plast (eller noe annet søppel) ute i naturen, så plukk det med deg hjem og kast det der det hører hjemme.

Hilsen 6A ved Nesheim skole