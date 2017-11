Sier ja til opprettelse av regionråd

Nyheter

- Samkommunen opphører 1. januar og da tror jeg vi har mye å hente på å gå sammen med flere. Regionrådet blir det viktigste strategiske virkemiddelet. Det er åpenbart at vi trenger å løfte frem det som finnes mellom Trondheim og Steinkjer, sa Robert Svarva (Ap) under kommunestyret i Levanger onsdag kveld.

Fra januar neste år blir Trøndelag en realitet. Samtidig blir Namdal regionråd etablert fra 1. januar neste år, og Fosen regionråd skal bestå. For Levanger og Verdal har Innherred fungert som et regionråd inntil avviklingen fra nyttår, og rådmannen foreslo at Levanger går inn i det nye regionrådet.

Historisk sett har Levanger og Verdal samarbeidet med Inderøy, Steinkjer og Verran (og etter hvert Snåsa) gjennom Innherredsprogram I og II. Nå blir arbeidet tatt et steg videre i et samarbeid mellom de midttrønderske kommunene.

– Stjørdal, Levanger og Verdal representerer et svært mangfoldig område mellom Trondheim og Steinkjer, både næringsmessig, i antall innbyggere og med sine ulike strukturer. Kommunestyret slutter seg til opprettelse av Midt-Trøndelag regionråd og vedtektene for dette, skriver rådmannen i saksframlegget.

Prosjektet ble lansert 21. september i år under en felles pressekonferanse. Stjørdal vil for øvrig fortsette tjenestesamarbeidet formalisert i Værnes-regionen, mens Levanger og Verdal fortsetter samarbeid i nye selskapsformer også etter avviklingen av samkommunen fra nyttår.

–Det ligger i ambisjonen å synliggjøre det som er et svært mangfoldig «mellomland» i aksen Trondheim-Steinkjer, med basis i de tre kommunene i Nord-Trøndelag som har hatt jevnest vekst og demografisk utvikling gjennom de siste tiårene, skriver rådmannen i saksframlegget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.