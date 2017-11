Vedtok å kjøpe Kosekroken

Nyheter

Onsdag vedtok kommunestyret i Levanger å kjøpe den private barnehagen Kosekroken på Skogn. Instillingen til rådmannen om at Levanger kommune overtar Kosekroken fra 1.1.2018 og at kjøpet finansieres med bruk av lån ble vedtatt mot tre stemmer. Prisen for barnehagen er 11 millioner kroner.

Robert Svarva (Ap) var den første som gikk opp på talerstolen i kommunestyret onsdag kveld.

- Dette er en sak som engasjerer bredt og stort, og det er kjempebra. Det blir derimot fremstilt som noen i kommunestyret har satt et tak eller mål om at det skal være minst så og så mange kommunale barnehager i Levanger. Det er ikke tilfellet. Vi i Arbeiderpartiet ønsker å ha en jevnere fordeling. Det er også viktig å gjøre barnehagen så effektiv som mulig, sier Svarva.

Foreldre reagerer

Det var barnehageeieren selv som tok kontakt med kommunen før sommeren 2017, da vedkommende hadde kommet fram til at tiden er moden for å vurdere salg. Barnehagen på Skogn ble pusset opp mellom 2014 og 2015 og er i dag godkjent for 32 tilskuddsplasser, i tillegg til midlertidig dispensasjon for fem ekstra plasser over tre år.

Siden barnehagen har et leke- og oppholdsareal tilsier det at den kan godkjennes for 54 plasser. Flere foreldre på Skogn har reagert på rådmannens innstilling i formannskapet om at de øvrige midlertidige plassene på Skogn overføres til denne barnehagen.

- Å flytte midlertidige plasser til én barnehage skaper utrygghet for de minste barna, når de ikke får gå i samme barnehage som sine storesøsken. For min familie betyr et slikt vedtak om flytting av barnehageplasser ved naturlig avgang for skolestartere at lillesøster ikke får plass i Kårstua før høsten 2019. Det skaper problemer for oss dersom vi må kjøre barna i to ulike barnehager hver dag, i tillegg til at det blir krevende å forholde seg til en ny og ukjent barnehage i tillegg, sa Vanja Iren Sletvold til Innherred tidligere denne uken. Hun er en av foreldrene som har engasjert seg i saken.

I formannskapet 8. november foreslo Karl Meinert Buchholdt (V) sammen med KrF å beholde de midlertidige plassene der de er i dag uten å overføre de til Kosekroken. Forslaget ble nedstemt mot deres to stemmer.

Har fått tre søknader

I kjølvannet rundt et eventuelt oppkjøp av barnehagen har kommunen mottatt flere søknader fra barnehager på Skogn som ber om å få beholde sine midlertidige plasser, slik at de gjøres om til faste. I kommunestyret foreslo Svarva at disse søknadene blir behandlet som en egen sak ved et senere tidspunkt, og at de i dag kun ville stemme over kjøpet av Kosekroken. Buchholdt (V) syntes det var en bra løsning.

- Jeg fremmet forslag i formannskapet om å gjøre midlertige plasser i barnehagene til faste, det kommer jeg ikke til å fremme nå, da det blir en egen sak for kommunestyret. Det er en grei måte å gjøre det på. Vi har fått inn i alle fall tre søknader fra barnehager som vil at sine midlertidige plasser blir permanente, så det ryddigste er nok at det blir en seperat sak, sa Buchholdt.