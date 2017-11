Ble værfast på veg til Brussel

Nyheter

Ondagens snøfall på Østlandet skapte snøkaos og logistikkproblemer for en rekke personer og reisende. Blant annet ble en rekke fly fra Oslo lufthavn forsinket med opptil flere timer på grunn av snøbrøyting på rullebanene.

Kom seg ikke videre

TV2 meldte onsdag kveld om at blant annet et reisefølge fra Verdal sto snøfast på Gardermoen på grunn av at flyet deres til Brussel ble kansellert. Dermed måtte de overnatte på flyplassen til neste fly ble tilgjengelig.

– Det er kjedelig siden vi var forberedt på å komme til Brussel og være der en natt før kurset i morgen. Nå vet vi at det blir stress med å rekke kurset, sier Tobias Luvenberg (27) til TV2, som sammen med Morten Moe og 11 andre kolleger fra Mester Tak i Verdal ble forhindret fra avreise.

Fremme nå

Flyet deres fra Værnes landet på Gardermoen klokken 15.30 onsdag ettermiddag, men de kom seg ikke av gårde videre før klokken 06.00 torsdag morgen.

– Vi hadde håpet å se Brussel, oppleve litt og kjøpe noen gaver til ungene, sier Morten Moe (27).

Østlandet fikk også store trafikale problemer langs veiene, der det ble registrert en rekke trafikkuhell på glatte veier i både Telemark, Vestfold, Buskerud, Akershus og Hedmar.