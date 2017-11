Får ikke legge hytterenovasjon «midt i boligfeltet»

Nyheter

Rådmannen hadde foran sist ukes møte i plan- og utviklingskomiteen innstilt på ja til å bruke et område rett bak busslommen ved innkjøringen til boligfeltet Vollamarka.

Istedet ble et forslag fra Ap og Sp om å be renovasjonsselskapet utrede andre alternativer enstemmig vedtatt i komiteen. Begrunnelsen var at den planlagte hytterenovasjonsstasjonen ikke dekker mer enn litt over en femtedel av hytteeierne, siden de fleste trekker sørover.

Naboklager

Innherred Renovasjon ønsket å lage et torg for hytterenovasjon som skulle innrammes med flyttbare gjerder av tre, og lovet å sette opp lysmaster og kameraovervåkning. Alle slags containere skulle settes ut, både for glass og metall, restavfall, papir og plast, samt matavfall.

Mente problemet var lite

Beboerne i nærheten reagerte kraftig da de fikk rede på detaljene i forslaget. Det ble innvendt at anlegget ville bli liggende rett ved av- og påstigning for skolebussen. De fryktet også farlig avfall som ville bli liggende etter søndagshjemturen fra hytta, skadedyrproblemer og at anlegget fort ville bli brukt av privatpersoner med en slik sentral beliggenhet - med overflyt av søppel som konsekvens.

Innherred Renovasjon svarte på innvendingene med at de to returpunktene de allerede har overvåkning av har fungert tilfredsstillende, og at de har ryddepatrulje som følger opp minst en gang i uka om vinteren og oftere om sommeren.

Nå ble politikernes vedtak fattet på bakgrunn av liten nytteverdi, og ikke alle naboklagene, men likefullt, Innherred Renovasjon må nå se etter andre muligheter.