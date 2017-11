Her er årets siste topptur

Nyheter

Slik finner du hit:

Ta av Jamtlandsvegen og kjør opp Reinslia, mot Buran (parkering til venstre rett før steinbrudd). Eventuelt om du vil ta alternativ rute som er lengre: Kjør videre mot Buran, og gå opp ved første gårdsbruk på høyre side (Ravlo Vestre, ikke bebodd).

Sti/traktorvei følges i ganske små bratte bakker oppover fra starten. Denne følges til den slutter og stien går rett venstre og like etterpå høyre og inn gjennom skogen. Ved ny kryssende sti/vei gå rett frem og følg ny sti/vei mot NØ. Denne går over til sti ved liten bratt bakke opp til venstre etter cirka 150 meter. Det hele avsluttes med ei bratt kneik før du er på toppen.

Alternativ rute: Gå opp fra Ravlo Vestre, sti på venstre side av veien. Hvis du velger å gå ned til parkering ved steinbrudd, må du følge veien cirka 1 kilometer på vei tilbake. Eller omvendt rekkefølge. Da får du en fin runde.

Hvorfor ta turen hit:

Man kommer fort opp i høyden, og får fin utsikt mot blant annet sentrum av Verdal, Vinne, Kværner og Trondheimsfjorden.

Det er benker og bålplass oppe ved toppunktet, og fint tilrettelagt for en liten rast. Veien opp til helloporten er kort, men noe bratt, slik at det blir en real trimtur for den som ønsker det.

Det går også sti fra Skjørdalen som knytter Nessbygda til denne posten, samt at det er flere stivalg som man kan utforske.

Fint også som kveldstur med hodelykt.

Godt å våttå om Helloporten

Helloporten er en kjentmannspost, kasse med bok

En av de mest besøkte kjentmannspostene i Verdal

Beliggenhet 332 m.o.h

Cirka to kilometer tur/retur. Alternativ rute/runde et par kilometer lengre.

