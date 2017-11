Nyheter

Kjell Inge Røkkes Aker går sammen med Oceanwood for å by på datterselskapet som eier fabrikkene til Norske Skogindustrier.

Samme dag som Norske Skog og Aker slapp sine kvartalstall, kommer det en ny børsmelding fra Aker.

Der kommer det fram at Aker sammen med hedgefondet Oceanwood vil by på aksjene i Norske Skog AS, skriver E24.

Aker og Oceanwood har inngått en avtale der de oppretter et felles selskap som skal by på aksjene.