Sporene etter samisk aktivitet i Verdal er mange

Tidligere i høst var en stor gruppe interesserte med på en kulturhistorisk utflukt til Kvilbekken og Brenntjønna. Guider var Jan Persson og Åke Jünge som fortalte om de samiske boplassene, kultur og historie. Dette var en del av markeringen «Tråante 2017», feiring av 100-årsjubileet for samefolkets første landsmøte i Trondheim. Dette ble åpnet 6. februar 1917, dagen som senere har blitt Samenes nasjonaldag.

60 siders hefte

Som en oppfølging til dette er et hefte om samisk historie i Sul og fjella omkring utgitt. Åke Jünge har samlet stoff, skrevet og redigert innholdet i heftet.

– Hensikten med dette heftet er å kaste lys over den relativt ukjente samiske historien i Verdal, men vekt på Sul-fjella og områdene som grenser til, sier Jünge.

Det finnes omfattende dokumentasjon, og heftet er kuttet ned til et minimum. Men de 6o sidene har likevel mye informasjon, fortellinger og fotografier som kaster lys over denne viktige delen av Verdals historie. Historien går flere hundre år tilbake.

I kirkebøker fra 1700

Men det er lite som er dokumentert skriftlig før prestene fikk pålegg om å føre kirkebok. De første innføringene om samer i kirkeboka for Verdal er fra 1707. Det er en anonym samekvinne, der prestens kommentar er «En Findtøyte som døde paa Hegstad (ved Stiklestad).

Rettsdokumenter om samer i Gaskelaante som betyr mellomladet (Færen) går enda lenger tilbake. Hvor lenge samene har vært her sier disse rettskildene ingenting om. I tillegg finnes det sagn om samer mellom Sul og Skalstugan på 1300-tallet.

Synlige spor

De fysiske sporene fra det siste hundreåret er mange. Noe er i ferd med å forsvinne, mens andre ting fortsatt finnes. I innledningen skriver Jünge om turstien til Trøndelag turistforening fra Sul og retning Meråker: Det finst gammar og gammeplassar med ripsbuskar og rabarbrarøtter som enno er synlege. Her er òg samleplassar for rein, slakteplassar, ledegjerder, gammetufter som er så gamle at ein må vere ekspert for å finne dei. Og det finst relativt ferskt rot, flaskar og jernskrammel etter sameliv i fjellet, akkurat som det finst rot og rammel etter seterdrifta til bøndene. I vår tid kjem jo ikke dette bort, slik som avfallet frå samane gjorde før i tida.

Fås på biblioteket

Publikasjonen er et samarbeid med Verdal kommune og Nord Trøndelag Fylkeskommune. Heftet er trykket opp i 600 eksemplarer og kan fås gratis på biblioteket.

Informasjon om den samiske historia også finnes i Verdalsboka – Heimer og folk – Inndal og Sul 1800 – 1940. Her skriver Jünge om samene i Gaskelaante.