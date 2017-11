Anke førte ikke frem

Nyheter

I sommer ble en 28-åring dømt til 11 års fengsel for å ha drept kona si i Levanger ved kvelning i vår.

Mannen anket dommen på bakgrunn av bevisbedømmelsen, og ankelforhandlingen i Frostating lagmannsrett ble holdt i Trondheim tinghus 21. og 22. november.

Etter å ha fått forklaring fra fire vitner og vurdert saken kom lagmannsretten til samme konklusjon som tingretten - at mannen var skyldig i drap.

Mannen har konsekvent forklart at han ikke forstod at hans halsgrep kunne forårsake dødsfall hos ektefellen. Men lagmannsretten fant det i likhet med tingretten bevist at han forstod at halsgrepet sikkert eller mest sannsynlig medførte at hun ville dø.

Tolv år ville vært normalt ved forsettelig drap, men mannen fikk i tingretten elleve års fengsel fordi han hadde forklart seg om hendelsesforløpet. Samme straff syntes lagmannsretten var passende.