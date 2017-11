Hai Lieu har et hjerte for å hjelpe andre

Foreldrene mine har hatt et tøft liv, så jeg beundrer dem veldig. Det kan være det er derfor jeg har et hjerte for å hjelpe andreHai Lieu

– Det startet med at jeg kom i kontakt med Cicilie Sæther via en matside på Facebook, sier kjøpmann ved Kiwi Moan, Hai Lieu.

Sæther er initiativtakeren bak Facebook-gruppen «En hjelpende hånd i Nord-Trøndelag», som ble startet for noen år siden.

Den har som mål å hjelpe folk som av økonomiske årsaker ikke har råd til for eksempel mat, klær eller andre nødvendigheter. Da kan de som ønsker poste innlegg i denne gruppen og si fra dersom de har ting de vil gi bort eller om de vil hjelpe på annet vis. Sæther tar sammen med andre medlemmer ansvar for å hente og bringe varene til de som trenger det.

–Etter vi begynte å prate sammen har det bare gått i ett egentlig. Jeg har et hjerte for å hjelpe til, i tillegg er jeg veldig imot å kaste mat i butikker og ellers, så jeg har alltid tatt kontakt med frivillige organisasjoner, slik at de kan hente ting som går ut på dato, sier Lieu.

Fulle vogner

Frelsesarmeen i Levanger har blant annet vært innom flere ganger. Matbutikken har også begynt å prise ned varer som går ut på dato, noe som gjør at det kastes mindre.

–Jeg følger mye med på Facebook-siden og bidrar for eksempel hvis det er barn som skal feire bursdag, men hvor foreldrene ikke har råd. Da sponser butikken ting som brus, pizza og is, sier han.

I fjor begynte Lieu og Sæther å snakke om å sette ut ei handlevogn i butikken, hvor folk kan kjøpe eller ta med mat og klær å legge oppi. Deretter kommer noen fra «En hjelpende hånd i Nord-Trøndelag» og henter den, og deler ut til personer som trenger det.

–Det ble fulle vogner inn mot jul i fjor, men i januar ble det mindre. Derfor sluttet vi med det etter hvert. Men nå prøver vi igjen i år, sier Lieu.

–Tøft liv

Lieu kommer opprinnelig fra Vietnam, men kom til Norge som båtflyktning sammen med foreldrene i 1980.

–Mamma var gravid med meg under flukten. Hun fikk kneet til matrosen i magen og begynte å blø, så da måtte hun inn på sykehus i Singapore, hvor jeg ble forløst. Etter jeg ble født fortsatte reisen. Vi kom oss til Norge etter å ha blitt plukket opp av et norsk oljetankskip, sier han.

Moren og faren hans har bodd i Norge siden og trives godt.

–De fikk ikke utdanning eller noe i Vietnam, så de er veldig glade for at vi barna fikk muligheten til det i Norge. De har hatt et tøft liv, så jeg beundrer dem veldig. Det kan være det er derfor at jeg har et hjerte for å hjelpe andre. Det er ikke store tingene jeg gjør, men for de det gjelder kan det bety mye, sier han.

2000 gummistrikk

Mange av familiemedlemmene til Lieu er fortsatt i Vietnam. Flere av dem har hatt lite å rutte med gjennom livet.

–Da jeg var ti år dro vi ned dit. Da fikk jeg se at de bodde i stråhus og at de måtte drikke vann fra en forurenset elv, noe som er veldig farlig. Jeg skjønte ikke selv at jeg var ganske bortskjemt før jeg kom dit. Barna der fikk mye glede av veldig lite, sier han.

Kjøpmannen minnes spesielt at han kjøpte 2000 gummistrikk til barna der, da det var populært å flette disse og lage tau av dem.

–Et slags springbrett

–Det var det største de noen gang hadde fått. De lagde et langt tau som jeg fikk med meg tilbake til Norge. Akkurat da skjønte jeg at mange trenger hjelp, sier han.

Gjennom årene som kjøpmann har også Lieu hatt flere samarbeid med blant annet Ung i Levanger, Fides og voksenopplæringen i Levanger i samarbeid med NAV. Personene har da fått jobbe i butikken på Moan og fått oppfølging der.

–Det er to av disse personene som nå er ansatt hos oss. Det er artig å se at de får en sånn utvikling. Enkelte har også gått over i andre jobber etter de har vært her, så det har kanskje vært et slags springbrett, sier han.

Lieu ser spesielt nå fram mot jul at det er mange mennesker som trenger hjelp.

–Jeg har sagt til samboeren min at vi skulle ha bedt inn folk som er alene på julaften til oss. Det har ikke blitt enda, men vi har bestemt at vi skal prøve å få til noe neste år, sier han.