Prøver på nytt i sentrum

Nyheter

Det kan være tungt å starte opp ny virksomhet i Levanger sentrum.

Flere butikkdrivere har fått kjent på følelsen av for lite besøkende, og har vært nødt til å stenge dørene etter en tids drift.

Det måtte Christina Olavsdatter Sunde også gjøre i fjor vår.

Hun drev butikken «Bare Rar» i Håkon gata et par års tid, før omsetningen ble såpass lav at den gjorde videre drift vanskelig.

Gir seg ikke

Nå satser levangerkvinnen på nytt.

Denne gangen er det hennes egen kunst som som danner basisen for butikken, men også antikk og brukt varer finnes i sortimentet.

- Det er jo malerkunstner jeg egentlig er. Flere har mast på at jeg må begynne å male igjen, og når prøver jeg å få i gang penselen igjen.

Hun forteller at hun har jobbet innen privat helseomsorg, men at stadig tøffere utdanningskrav gjør det vanskelig for en helsefagarbeider å få jobb.

Derfor gjør hun nå et nytt forsøk, men denne gangen er det hennes store lidenskap, i tillegg til malingen, nemlig brukte og antikke ting som forhåpentligvis skal gjøre susen.

- Det er mange som flytter fra store hus til leiligheter og dermed vil kvitte seg med mye som de ikke har plass til. I tillegg kjøper jeg også dødsbo eller andre ting som er tilgjengelig, forteller hun.

Nå vil hun ha åpent hver dag fram mot jul for å se hvordan interessen er blant Levangers befolkning - og kanskje også andre.

- Det er jo dette jeg liker å holde på meg. I tillegg er jeg veldig glad i Levanger sentrum, så det er klart det hadde vært gøy å få til noe denne gangen, sier en optimistisk kunstner og nyslått butikkeier.