Sort minigris savner eieren

Politiet meldte først om hendelsen på Twitter klokka 03.30 natt til lørdag.

- En drosje hadde kommet over en sort minigris som løp ute i veien, sier operasjonsleder Øystein Sagen hos politiet i Trøndelag.

Det ble sendt en patrulje for å fange opp den rømte grisen.

Grisen har så blitt tatt med til lensmannskontoret i Verdal, og der blir grisen til noen kommer og henter den.

- Vi håper at noen savner grisen sin og kommer og henter den, føyer operasjonsleder Sagen til.

Lørdag morgen opplyser politiet at den sorte minigrisen ble påtruffet utenfor Stiklestad Alle nummer 1.

Drosjesjåføren fortalte politiet at han måtte klø grisen hele tiden eller så beit den.

Eieren har fortsatt ikke meldt seg, men politiet håper at noen tar kontakt slik at grisen slipper i oppholde seg et døgn til i politiets varetekt.

Et annet spørsmål er vel om grisen gjerne vil være hos lovens lange arm en stund til, men tanke på tiden vi nå er på vei inn i.