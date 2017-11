Spørsmål til statsråden

Nyheter

Det her vært noen hendelser med bommen ved jernbaneovergangen i Skogn sentrum det siste året.

Bygdefolket er bekymret for situasjonen.

Blant annet så er det mange skolebarn som krysser jernbaneovergangen daglig.

Venstre har i den sammenhengen sendt et skriftlig spørsmål til samferdselsmininster Ketil Solvik-Olsen om hvilke tiltak statsråden vil iverksette for å få på plass en trygg jernbanekryssing for bilister og fotgjengere.

Her er hele spørsmålet fra stortingsrepresentant André N. Skjelstad:

Hvilke tiltak vil statsråden iverksette for å forsikre seg om at det ikke blir tekniske problemer i tilknytning til jernbanebommen på Skogn i fremtiden, og hvilke tiltak vil statsråden iverksette for å få på plass en trygg jernbanekryssing for bilister og fotgjengere på Skogn?

Begrunnelse:

Gjennom flere år har det periodevis vært tekniske problemer i tilknytning til planovergangen på Skogn. Problemene knytter seg til å få synkronisert lys og bommer, noe som har gitt utslag i at bommene blir stående oppe, mens lyssignalet viser rødt. Dette fører igjen til at både ventende biler og fotgjengere begynner å krysse selve jernbanesporet på rødt lyssignal. Disse problemene har pågått gjennom flere år, noe som går utover tryggheten og sikkerheten for beboerne i området. Det er behov for en planfri overgang på Skogn, men før den kommer på plass må vi være sikre på at dagens bomanlegg fungerer etter intensjonen. Det har vært tekniske problemer på jernbanebommen i Skogn gjennom flere år, og jernbanen i sentrum blir blant annet krysset av både næringsliv, skolebarn og andre innbyggere daglig.