Her er elleve brennhete råd i førsjulstida

Desember er årets mest brannfarlige måned, som topper seg i jule- og nyttårsuken. Da er det mellom to og tre ganger så mange boligbranner som ellers i året, ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Høytid for branner

Lensmann-duoen Knut Røstad og Anne B. Ulvin i henholdsvis Verdal og Levanger møttes i forrige uke for å diskutere brannforebygging i førjulstiden med brannsjef Rigman Pents. De er sårt enige om at man aldri må slippe fokus på brannsikkerhet.

– Desember er en måned med to-tre ganger så mange branntilløp som ellers i året. Vi går inn i en mørketid, hvor vi vet at mange bruker levende lys, de fyrer mer i ovnen og lager mer mat og bakst med blant annet smult. Derfor setter vi fokus på brannsikkerhet og forebygging av brann på flere områder i førjulsmånedene. Blant annet med Røykvarslerens dag 1. desember hvert år og Aksjon boligbrann, sier brannsjef i Innherred brann og redning, Rigman Pents.

– Om vi klarer å forebygge én boligbrann med å minne folk på å tenke brannsikkerhet, så har vi gjort mye, sier Ulvin.

Lager brannvettregler

Pents merker at mange er flinke med brannforebygging og brannsikring i hjemmene sine. Men likevel er det mye arbeid med tiltak og holdninger som gjenstår.

– Vi har jo både fjellvettregler og sjøvettregler, men ingen faste regler for godt brannvern. Derfor har jeg laget et forslag til 11 brannvettregler. Forslaget har jeg sendt til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, og håper at det blir brukt som utgangspunkt for nasjonale regler for godt brannvett, sier Pents og lister opp:

1. Tenk varsling. Røykvarslere er påbudt i alle etasjer i hus og hytter.

2. Rømning: Sjekk rømningsveier og ha brannøvelse årlig.

3. Sikkerhet: Ikke bruk ild eller levende lys om du ikke er i rommet, eller elektrisk utstyr når du sover.

4. Slukking: Lær alle å bruke påbudt slukningsutstyr.

5. Unngå tørrkoking: Monter komfyrvakt og gå aldri fra komfyr/ovn i bruk.

6. Fyr riktig: Tørr ved, god trekk og tenn fra toppen.

7. Aske: Oppbevar aske i ubrennbar beholder utendørs i minst tre dager.

8. Farlige stoffer: Propan skal ikke lagres i kjeller eller loft. Sjekk tilkoblinger årlig.

9. Bålforbud: 15. april til 15. september.

10. Fyrverkeri: Kun lov fra kl. 18 på nyttårsaften til 02 1. januar. Tenk sikkerhet, vær edru og bruk briller. Ta hensyn til dyr.

11. Husk å varsle: Ring 110 ved branntilløp og ulykker. Ikke vent med å varsle.

Ifølge Gjensidige har boligbranner i elektriske anlegg kostet 17 millioner kroner for nordtrøndere siden 2015. Omtrent 40 prosent av alle boligbranner starter i det elektriske.

Trekk ut og sikre

Det er også forbundet med fare å bruke mer elektrisk lys, dersom du bruker lyspærer som avgir mye varme i adventsstjerner av papir. Det anbefales derfor å bruke LED-lys eller sparepærer som ikke utvikler varme. Det er også brannfarlig å seriekoble skjøteledninger for å koble opp lys utendørs.

– Gå aldri fra levende lys uten tilsyn, og sørg for å trekke ut kontakten på både adventsstaker og juletreet om ingen er hjemme, råder lensmann Anne B. Ulvin i Levanger. Hun minner også om at det for stadig flere er aktuelt med elbil. Det betyr krav om egen kurs til lader.

– Jeg har selv kjøpt meg elbil, og har sørget for egen kurs på veggen. Det er skummelt hvor varm en slik lader kan bli om den brukes feil, og mange er ikke klar over at det er påbudt med egen kurs, sier Ulvin.