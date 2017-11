Hva skulle de gjort i London uten hjelpen fra Skogn?

Nyheter

I nær tretti år har gran fra skogen i Skogn pyntet Den norske sjømannskirka i London. Med Skogn rotaryklubb som avsender, og med velvillig hjelp ikke minst fra gavmilde grunneiere.

Økt leveranse

Tradisjonen ble innledet på slutten av åttitallet, og er holdt i hevd hvert eneste år siden. Og ikke bare det, for den grønne grana fra Skogn synes å ha vakt såpass til oppsikt at etterspørselen rett og slett har økt. Det det som i begynnelsen var bestilling på to trær, har i år blitt til fire trær. To innendørs, ett på uteplassen og ett til den norske skolen i nærheten.

– De er plukket ut med omhu, poengterer grunneier Johan Holan, rotarymedlem Trond Knudsen og pensjonert prest og rotarymedlem Oddvar Dahl. Tradisjonen med juletreforsendelse til sjømannskirka i den engelske millionbyen ble etablert som følge av ideer og innspill fra sistnevnte. Oddvar Dahl bodde og tjenestegjorde som sjømannsprest i London i åra fra 1982 til 1986.

Trengte finere trær

Han syntes imidlertid ikke at juletrærne som den gang skulle pryde rommet var spesielt fagert. De var hentet fra lokale skoger, og var nokså preget av støv og grå omgivelser. Dermed framsto nok grana fra de norske skoger som adskillig mer grønt og glitrende, og siden tradisjonen ble etablert mot slutten av åttitallet har det vært en årlig begivenhet og en hyggelig kobling mellom Skogn og Sjømannskirka i London. Med trærne sender Skogn rotary også med en julehilsen.

Og trærne som skal til Sjømannskirka, de tar selvsagt sjøvegen. Tradisjonen tro fraktes de sørover ved en av papirbåtene som jevnlig legger til kai ved Fiborgtangen.

Juletrærne skulle settes opp til den store julebasaren som åpnet fredag 24. november.