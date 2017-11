Kværner Verdal brukte 15 måneder - du får historien på tre minutter

Nyheter

22. juni i sommer var det dåpsseremoni for gigantjacketen Ægir, som Kværner Verdal hadde holdt på i halvannet år for å lage.

Mektig dåpsdag på Kværner Over tusen mennesker møtte opp for å se den nye gigantjacketen få sitt navn.

Her begynner Kværner-kjempen ferden fra Verdal Hvordan ser det ut når 27 000 tonn skal fraktes via sjøvegen? Se våre dronebilder fra Ægirs ferd her!

En måned senere seilte jacketen avgårde ut Trondheimsfjorden.Tidenes største produksjon på det lokale verftet var 27.000 tonn tung og 140 meter høy da den stod ferdig.

Parallelt med jacketbyggingen hadde Wow film oppdraget med å dokumentere produksjonen av den såkalte RP-jacketen (Riser Platform) til Johan Sverdrup-feltet.

Den filmen er nå ferdig redigert, en 16 minutter lang film som viser hvordan jacketen ble til. Torbjørn Solstad og Wow reklame stod for animasjon, manus og farging, Ambolt audio for lyd, Jørgen Hjelmsøy i Ufo2 for dronefilming og Ralf Nyheim for regi, foto og klipp.

16-minuttersfilmen er nok mest for litt andre sammenhenger enn visning på sosiale medier og andre nettsteder, så produsentene har laget en kortversjon mer tilpasset den slags. Den nærmer seg 350 delinger og 30.000 visninger, og ovenfor kan du se videoen hos oss også.