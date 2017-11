Power-gutta

Nyheter

10. klasse fra Skogn ungdomsskole var sist uke utplassert i bedrifter i Levanger og Verdal. Over 50 elever var på utplassering i lokale bedrifter, og vi var så heldige at vi fikk intervjue fem av dem. «Veldig artig og spennende» var en setning som ofte dukket opp hos disse ungdommene.

Kommende mekaniker

Adrian Brenboe Kleven sa at han har bestemt seg for hva han hadde lyst til å bli, men det er alltids like gøy å gjøre det man liker best. Han er veldig flink og god med bil og trivdes veldig godt på Toyota Bilia i Levanger. Han valgte Toyota fordi han kunne tenke seg å jobbe som mekaniker. Han syntes bedriften har et godt og trivelig miljø. Selv om han ikke hadde mye å gjøre fikk han sett hvordan ting skal gjøres når man er mekaniker.

Vi fikk også snakke med Magnus Haltvik og Ulrik Skei, som jobbet i Power-butikken på Moan. Magnus svarte at han liker å spille og spille fotball. Ulrik liker å trene, spille og hjelpe faren sin på XO Profil.

De tok oss godt imot og hadde satt opp TV-er og ryddet før vi kom. De valgte å butikken for det er rolig og ikke mye stress, de var også veldig fornøyd med miljøet på Power.

– Kom på fredag, da blir det stort og smått på alle mann, sier de og legger til at siden de ikke liker å arbeide ute, så var Power et fint sted å være.

Vil bli dyrlege

Christina Lutdal Kjølstad derimot er på Levanger dyreklinikk av en grunn; hun har tenkt å bli dyrlege.

Å være på utplassering på dyreklinikken syntes hun var spennende og lærerikt, hun har drømt om å bli dyrlege helt siden hun var liten. Christina liker å se på Netflix og hun liker å trene på treningssenter. Hun er relativt skoleflink og har god arbeidsvilje.

– Jeg ble enda mer sikker på hva jeg skal bli i framtiden, sier hun. Hun ble veldig godt mottatt av medarbeiderne da hun kom dit for første gang.

Louise Ronglan var på G-sport og var på utplassering der hun jobbet med å hjelpe kunder og satte ut forskjellige varer i butikken. Som alle de andre trives hun veldig godt, og er fornøyd med sine arbeidsoppgaver.

Sporty jente

Louise er veldig sporty så hun kan relativt mye om treningstøy og har mye bra å komme med til kunden. Hun sier at hun får bra med hjelp når hun trenger det og trives veldig godt. Hun valgte å dra på utplassering på G-Sport for det er ikke mye stress og det er et relativt rolig arbeid.

Vi spurte også elevene hva de holder på med på fritiden. Louise går på ski og trener orientering. Hun har vært med på mange arrangement i både Oslo, Sverige og Trøndelag.

– Drømmen er å bli verdensmester på ski, sier hun.

Adrian liker å mekke, kjøre og se på bil, og han forteller at han har vært på rallycross-VM på hell og han har planer om å ta seg en tur til Nurnburgring i Tyskland for å kjøre når han blir gammel nok. Han liker også å spille, spille fotball og han er med i Skogn skytterlag.

Sander og Henrik

Vi er to elever som er på utplassering og vi valgte å jobbe i avisa Innherred fordi vi tenker å gå service og samferdsel eller media og kommunikasjon og vi syntes at avisa hørtes litt sammenhengene med disse to valgene. Vi har hatt det veldig gøy disse dagene vi har vært her, og vi synes vi har hatt veldig gode medarbeidere.