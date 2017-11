Så spor etter isbreen

Nyheter

Overalt i Levanger finner vi rester og ulike kjennetegn etter isbreen, noe vi til daglig ikke tenker så mye over.

For noen uker siden var 1STF på geografiekskursjon, vi tok buss og kjørte rundt gjennom hele Levanger og Verdal kommune, og så etter merker etter isbreen. Vi har lært mye nytt, da de fleste av oss aldri har tenkt over dette før.

Det klassen syntes var mest interessant med turen var siste stopp i kalkgrottene i Tromsdalen.

Vi lærte at de er blitt dannet ved sterk strøm med vann som inneholder oppløste gasser, dette gjør at vannet har fått egenskapen til å løse opp mineralene i bergartene. Dette er en type forvitring som kalles kjemisk forvitring.

For klassen sin del var ikke turen bare for å lære om det isbreen har gjort med området her på Levanger og Verdal. Det var en fin tur for klassens miljø og for å være sammen uten å sitte i et klasserom. Det er fint med litt forandring!