Kom gjennom nåløyet til kvinne på topp

Kvinne på topp er Arbeiderpartiets lederutviklingsprogram, der målet er å få frem morgendagens kvinnelige ledere.

– Det handler om å få dem til å ta ansvar og til å ta roller i politikken, sier Fatima Almanea (22).

Etter å ha vært en markant stemme i verdalssamfunnet i ungdomsårene, ble hun ved sist kommunevalg stemt inn i kommunestyret for Arbeiderpartiet.

Ikke så mange forunt

Nå får hun muligheten til å utvikle seg videre i det spesielle lederutviklingsprogrammet til partiet på nasjonalt hold. I helgen deltok hun på den første av tre helgesamlinger på Youngstorget, hvor 27 kvinner fra hele landet kurses i ulike tema.

– Hvordan kom du inn på det?

– Ina Kollerud Pedersen fra Levanger har deltatt på kurset tidligere, og sa til meg for lenge siden at jeg burde søke om å bli tatt opp. Hun skrøt veldig av det. Disse kursene går annethvert år, og da fristen nærmet seg til årets kurs tenkte jeg at jeg måtte gjøre som hun sa. Jeg fikk svar ganske fort, om at de hadde mottatt over 300 søknader, og at de skulle gå gjennom bunken. Med så mange søkere så gikk det hele egentlig litt i glemmeboka, helt til lederen i Verdal Arbeiderparti, Knut Johansson, kom bort til meg før det forrige kommunestyremøtet og fortalte at jeg var en av de utvalgte!

– Og da tenkte du?

– Jeg ble veldig glad, så klart, og spent.

De 27 utvalgte kommer fra hele landet.

– Det mange slags kvinner, ikke bare grønnspirer som meg, beskriver Almanea. Med andre ord er det også kvinner med mye lenger erfaring enn de to årene hun har vært med.

Men at Arbeiderpartiet allerede finner det verdt å satse på henne, er det ingen tvil om.

Ønsker seg mentor

På den første samlingen i helgen var retorikk og mediehåndtering to av temaene som ble tatt opp. Neste gang kvinnene møtes, 8. og 9. februar, er det andre tema på dagsordenen. Tredje og siste samling er i april.

– Mellom samlingene har vi en klar oppgave i å bringe lærdommen vår videre til fylkeslag og lokallag, påpeker den unge arbeiderpartipolitikeren.

Partisekretær Kjersti Stenseng og Anette Trettebergstuen fra partiets gruppestyre i stortingsgruppa var to av dem som delte av sine erfaringer og sin lærdom med kursdeltakerne i helgen. Sistnevnte fremehevet blant annet nytten av å ha mentorer i politikken.

– Det skjønner jeg godt nå. Så jeg vil også prøve å finne en mentor. Ellers blir også vi deltakerne et nettverk som kan dele kunnskap med hverandre. Det vil være positivt. Kvinner generelt er nok litt dårligere enn menn på å lage slike nettverk, mener Almanea.

Bli tryggere

Om kurstilbudet fremhever den unge politikeren at det ikke er laget fordi menn ikke slipper kvinner frem, men for å få kvinnene tryggere på å involvere seg i lederposisjoner.

– Vi er gjerne litt mer tilbakeholdne, selv om potensialet ligger der og ønsket om å få flere kvinner i sentrale posisjoner i politikken står fast.

Fatima Almanea sier også at hun opplever mye støtte i sitt politiske arbeid i Verdal, både fra mennene og kvinnene i det politiske miljøet.

Til daglig kombinerer 22-åringen desentraliserte jusstudier med jobb på biblioteket i Levanger, samt å være samfunnsdebattant og aktiv politiker.

– Jeg synes det er viktig å ikke bare være politiker, jeg vil for all del ikke bli noen broiler, sier hun.

Distriktsstemme

Likevel har hun en plan om å rydde litt opp i hverdagen, og konsentrere seg enda mer om det hun virkelig brenner for.

– Blir du værende i Verdal?

– Ja. Jeg har lyst til å være en distriktsstemme! Jeg kunne flyttet til Tromsø eller Oslo og tatt jusstudiene på studiestedene også, men valgte å bli værende her. Jeg tror at å jobbe hardt hver dag er vegen for å nå målene man setter seg. Det å rase rundt og jage verv tror jeg blir en avsporing.

– Etter gjennomføringen av Kvinne på topp er du vel klar for å stå øverst på Arbeiderpartiets liste ved kommunevalget i 2019?

– Åh, nei, det kan jeg love at jeg ikke gjør, ler Fatima Almanea og påpeker igjen at hun føler seg fersk i gamet.

Lederutviklingskurset kan likevel være starten på noe stort. Det vil bare tiden vise.