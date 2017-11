Disse sju tingene mener foreldreutvalget blir viktig når skolestrukturen endres i Verdal

Nyheter

I forkant av kommunestyremøtet på mandag sendte KFUV et åpent brev til kommunestyret i Verdal (ved ordfører Bjørn Iversen) og kommuneadministrasjonen (ved rådmann Jostein Grimstad) fra Kommunalt foreldreutvalg for oppvekstsektoren i Verdal.

Innspillene er kommet etter at KFUV på eget initiativ har snakket med foreldre om hvordan deres og barnas interesser kan ivaretas best mulig i alt som skal skje i oppvekstsektoren fremover.

Åpent brev

Barna er fremtiden vår. I de prosessene vi står foran i Verdal nå, ber vi politikere og administrasjon tenke gjennom disse innspillene fra oss som er foreldre:

1. Vi etterlyser en helhetlig struktur- og innholdsplan for oppvekstsektoren i Verdal. Barnehagene er en del av utdanningsløpet og bør inn i kommunens plan for oppvekst både når det gjelder struktur, oppussing og kompetanse.

2. Vi stiller derfor spørsmål ved at barnehagebyggene nå skal kartlegges ut fra teknisk standard, uten at barnehagestruktur sees i sammenheng med skolestrukturen. For eksempel ble uteområdet i Ness nylig opprustet. Så vedtok politikerne å legge ned skolen. Barnehagen som holder til i det samme bygget skal tilsynelatende drives videre. Slik styring skaper uro og usikkerhet både blant barn og foreldre.

3. Kommunestyret vedtok i juni å legge ned FEM skoler i Verdal. Volden fra neste år. (Der planlegges det nå privatskole.) Så følger Ness og Vinne, Leksdal og Stiklestad. Vi foreldre ber dere tenke helhetlig rundt dette. I disse regnestykkene er 1+1=1. De to nye skolene skal romme barn fra Ness/Vinne og Stiklestad/Leksdal. Det er altså fire lokalsamfunn som skal smeltes sammen til to. Denne bevisstheten bør prege prosessene rundt Nye Ness/Vinne skole og Nye Leksdal/Stiklestad skole.

4. Så raskt som mulig bør det ansettes rektor ved Nye Ness/Vinne skole og Nye Leksdal/Stiklestad. De nye rektorene kan virke samlende og kan lede prosessene rundt de nye skolene. Rektorene vil også kunne ha en viktig rolle med tanke på å holde barn, foreldre og ansatte informert om prosessene. Tidlig bør det også bli enighet om hva de nye skolene skal hete (for Leksdal/Stiklestad også hvor skolen skal ligge). Da blir det lettere å identifisere seg for alle berørte og vi kan unngå et «oss og dem».

5. FAU ved skolene i Ness og Vinne må inn i styringsgruppa for nyskolen. Det samme gjelder Leksdal og Stiklestad.

6. Vi i foreldregruppa ber også politikere og administrasjon ha et oppmerksomt blikk rettet mot de andre skolene i kommunen vår. I kommunestyrevedtaket fra juni står det at det skal gjennomføres et koordinert moderniseringsprogram for renovering/nybygging av barneskolene ved Vuku, Garnes og Ørmelen (i tillegg til de to nye skolene (Ness/Vinne og Leksdal/Stiklestad)) gjennom en 5-årsperiode med start høsten 2017. I den framlagte økonomiplanen for de 4 neste årene er det bare investeringene ved nyskolene som er beskrevet. Hva skjer med Ørmelen (med et beregnet investeringsbehov på over 90 millioner), Garnes (med et beregnet investeringsbehov på over 30 millioner) og Vuku (med et beregnet investeringsbehov på over 50 millioner)? Hvorfor inngår ikke disse investeringene i økonomiplanen som skal til politisk behandling nå - bare noen måneder senere?

7. Trafikksikkerheten rundt barna våre er viktig, og bør inngå i prosessene knyttet til både ny-skolene og moderniserings-/oppussingsprosjektene ved de andre skolene (og eventuelt barnehagene) i kommunen. Vi håper KFUVs representant i Trafikksikkerhetsutvalget brukes aktivt.

Vennlig hilsen Kommunalt foreldreutvalg for oppvekstsektoren i Verdal

(som representerer foreldrene til barna ved kommunens skoler og barnehager)