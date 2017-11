Dobbelt så historisk historiebok som vanlig

Nyheter

Neste år er også Nord-Trøndelag Historielag et historisk navn. Magnus Fiskvik, leder i historielaget, reflekterer over dette i innledningen av boka.

«Navnet skjemmer ingen, heter det, og når Nord-Trøndelag fylke blir et historisk navn, skjer det samme med navnet til historielaget. Jeg vet at når jeg skriver denne artikkelen er det allerede foreslått et nytt navn, som fører oss tilbake til røttene: Innherad historielag.»

Siden 1919

Den første årboka for Nord-Trøndelag historielag kom ut i 1919. Med unntak av noen år er det årlig kommet nye utgivelser, og nå foreligger den 94. årgangen.

Redaktør Åke Jünge fremhever at Nord-Trøndelag historielag på mange måter har vært en pioner i dette med å utgi årbok.

–I dag er det en lang rekke årbøker som utgis, så vi har fått mye konkurranse. I folks valg mellom en lokal bok og Nord-Trøndelags årbok, kommer vi ofte i andre rekke, medgir Jünge.

Men det er en hard, fast kjerne med lesere. Redaksjonen for årboka kan notere seg rundt 400 faste abonnenter, og i tillegg kommer det som kan selges på forskjellige stands og på bokhandler. Opplaget er på 700.

Solid om jernvinning

–Hva har så årboka å by på?

–Vi er stolte av å ha fått til ei historisk årbok med variert innhold og solid faglig kvalitet. For første gang på lenge har vi ikke med arkeologi, men erstatninga er ikke dårlig. Vi har fått med Arne Espelund, pensjonert metallurgiprofessor ved NTNU, til å oppsummere forskninga på jernvinneindustrien i de trønderske fjellområdene. Jernvinna er et tema som ha engasjert lokale historielag. Aren Espelund har vært i forskningsfronten på dette feltet siden 1970-tallet, spesielt når det gjelder å knekke gåten om hvordan den avanserte teknologien gjorde det mulige å få til smibart jern av myrmalm.

Mye fra Levanger

Innholdsfortegnelsen til årboka viser at det er et stort innslag av stoff fra Levanger.

–Svein Henrik Pedersen skriver om Lo kirke og dens merkelige historie.

–Terje Carslen har tatt for seg Levanger Arbeiderparti som fyller 110 år i valgåret 2017.

–Arne Langås har gjort et dypdykk inn i historien omkring hjelpekrysseren «Berlin» i Lo-fjorden.

–Sveinung Havik forteller om norsk-Jugoslavisk Samband i Levanger.

–Asbjørn Eklo har skrevet to artikler: Der roser aldri dør (om rosene i Lidice, Böhmen). Den andre historien er en munter fortelling om en «harrytur» til Sverige for 66 år siden. Her forteller Eklo om turen for å kjøpe både brudekjole og mere til i 1951. Det er en fornøyelig historie som i seg selv er verdt prisen på boka.