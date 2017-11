Nå får Innherred lokallag av Landslaget for mat og helse i skolen

Nyheter

Møtet finner sted torsdag 30. november mellom klokken seks og åtte på kvelden, på Levanger ungdomsskole.

– Alle som underviser i mat og helsefaget i skolen er velkommen til møtet, inviterer nestleder i Landslaget for mat og helse i skolen, Grete Modell Grande.

Ideell organisasjon

Landslaget for mat og helse i skolen er en ideell organisasjon som drives av og for lærere i mat og helse i hele utdanningsløpet. Det lokale nettverket er et forum der de deler ideer og erfaringer, drøfter problemstillinger og faglige utfordringer med hverandre, og får tilgang til faglig oppdatering.

– Landslaget for mat og helse i skolen har lokallag i alle regioner, medlemmer over hele landet og har vært drevet siden 1920, opplyser Grande.

Organisasjonen er med som arrangør i årlige mat- og helsekonferanser, og har ansvar for utgivelsen av fagtidsskriftet «Mat og helse i skolen» to ganger i året.

Innhold

Om stiftelsesmøtet på torsdag forteller Grete Modell Grande at det blir:

– Presentasjon av læreverket Matopedia ved redaktør Trine Thorkildsen, som er ernæringsfaglig sjef i Matprat

– Introduksjon om Landslaget for mat og helse i skolen og etaberling av Innherred lokallag

– Gjennomgang av arbeidet med ny nasjonal læreplan i mat og helse

– Utveksling av aktuelle problemstillinger for mat og helse