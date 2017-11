Spåmannen kommer til Verdal i helgen

Nyheter

Det er foretaket Tosa opplevelsesmesse i ny tid som denne gangen tar turen innom Verdal, og nærmere bestemt Soltun grendehus.

I Stiklestads fotspor

Der vil det fra fredag til søndag være et fullpakket program med foredrag og opplevelser for store og små, i tillegg til et tjuetalls utstillere.

– Vi håper mange vil stikke innom, både av folk som tror på det alternative og de som bare er nysgjerrige, sier Tore Solli, som driver Tosa sammen med kona Sabina Trældal.

De bor til daglig i Lavangen i Troms, men reiser rundt og holder slike messer, med forskjellige utstillere og foredragsholdere fra gang til gang.

– Stort sett har vi holdt på i Nord-Norge, så vi er spent på oppslutningen i Verdal. Etter hva jeg har forstått har alternativmessene som har vært arrangert på Stiklestad hatt ganske bra oppslutning, og vi håper å få til det samme.

Kjent fjes

Det største trekkplasteret er Dr. Henning Hai Lee Yang, profilert spåmann også utenfor selve alternativmiljøet i Norge. Han er også forfatter og astrolog, og har vært med både i den aller siste Olsenbanden-filmen som ble laget og hatt en liten rolle i Hotel Cæsar i såpeseriens storhetstid.

Han skal holde foredraget «Mitt fantastiske liv som verdens beste spåmann» både lørdag og søndag klokken to på ettermiddagen.

Alternativmessa starter imidlertid allerede fredag, med foredrag om livet som samisk helbreder, batterihealing, pendelen og til sist på ettermiddagen en «indiansk trommemesse».

– Det er en slags meditasjonsreise, der vi på forhånd ikke helt vet hva vi får opp, sier Tore Solli. Men det skal være behagelig å høre på.

Samehistorie

De fleste av innslagene gjennomføres både fredag, lørdag og søndag. Lørdag blir det imidlertid et foredrag kalt «6. sans med beskjeder fra den andre siden». Både lørdag og søndag forteller Berit Mostue om urter som mat og medisin, og Tore Solli selv skal også ha et foredrag som han har kalt «Var samene også vikinger?».

På messen vil det være både klarsynte, medium og healere, samt salgsstander og kafé i lokalet.

– Her kan du slippe unna ei hektisk førjulstid eller handle julegavene du ikke får andre steder, inviterer Solli.

En hver må avgjøre selv

– Men klarsynte, medium og healere, begynner det ikke i den moderne verden å være klart at sånt bare er oppspinn og ikke kan bevises?

– Det er like artig hver gang når vi har slike messer hvor mange som er skeptiske. Jeg har opplevd at de tøffeste og mest negative utenfor lokalet, plutselig står og lytter interessert når de kommer inn, sier Solli.

Han hadde heller ikke den store troen på det alternative før han møtte kona, som både er healer og klarsynt.

– Hun klarte i hvert fall å fjerne magesmerter jeg hadde hatt i lang tid bare i løpet av minutter, og jeg har flere eksempel på ting hun har sett som jeg ikke kan forklare, sier Solli.

Ser helt ulogiske ting

En gang skal en kvinne ha kommet til henne og spurt om kjærlighetslivet.

– Sabina sa etter en stund at hun ikke visste om hun klarte å hjelpe, for hun så bare andre kvinnemennesker. Da begynte kvinnen å le og måtte innrømme at hun var lesbisk, smiler Tore Solli.

Ved et annet tilfelle skal Sabina ha stått overfor en kvinne og plutselig «sett» håndjern knyttet til vedkommende.

– Så viste det seg at hun jobbet som fengselsbetjent. Og det finnes flere slike helt ulogiske ting som jeg ikke kan forklare hvor hun tar fra, sier Solli.

Åpent for alle

Om slike ting er nok til å overbevise de største skeptikerne til alternativmiljøet er kanskje tvilsomt. NRK-programmet Folkeopplysningen prøvde i fjor å få personer som mente å kunne snakke med døde til å ta kontakt med en person som på dødsleiet i kreftsyksommen sin gjorde en avtale om å stå disponibel på «den andre siden» og avsløre et spesielt ord han hadde skrevet ned og låst inn i en safe før han forlot denne verden. Ingen var i nærheten av verken å få kontakt med ham eller gjette ordet - Stokkafokkers...

Men kanskje blir noen likevel overbevist om at det er mer mellom himmel og jord enn vi aner på Soltun i helgen.

– Vi opplever at det blir flere og flere som tror på det alternative, til tross for at forskningen er kommet mye lenger enn før. Uansett, man trenger ikke tro noe som helst for å stikke innom. Her er det mulig å bare ta et lite avbrekk i hverdagen for å drikke en kopp kaffe og ta en kakestykke også, sier Tore Solli.