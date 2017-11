Det ble lange køer på E6 etter trafikkulykke

Nyheter

Etter det Innherred erfarte ved 14.50-tiden hadde det vært en trafikkulykke på E6.

En stund senere melder politiet at to biler er involvert og at nødetatene er på stedet.

– Lettere personskader. Bilberging bestilt, er den korte beskjeden fra politiet i Trøndelag.

Selv om trafikkulykken ikke var av den mest alvorlige sorten er det lange køer i begge retninger på E6.

Ved 15.10-tiden var bergingsbil på plass.

– To personbiler støtte sammen i krysset, med en person i hver bil. Ingen var alvorlig skadet, men en av førerne ble tatt med til sykehuset for en sjekk, forteller innsatsleder Morten Mørkved til Innherreds reporter på stedet.

Krysset det var snakk om var der vegen til Rindsem mølle tar av den ene vegen og bilforhandler Veimo & Molde holder til på den andre.

Han sier at politiet raskt bestemte seg for å prioritere å få de involverte kjøretøyene vekk fra vegen, slik at trafikksituasjonen kunne bli bedre.

– Det er jo ei abakle tid, så vi fikk trukket dem unna og skal få løftet dem opp på bergingsbil.

Mørkved føler at de fikk ordnet opp relativt raskt.

– Det var vært utfordringer med dette krysset før, og det kan tyde på at en av bilene ikke har overholdt vikeplikten, sier han. Politiet har også avhørt vitner i saken.