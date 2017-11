Det kan se ut som om at dette er de beste barneskolene

Nyheter

Onsdag ble resultatene av de nasjonale prøvene blant landets femteklassinger offentliggjort.

Større forskjeller i Levanger

Totalt sett har Levanger flere på det beste mestringsnivået enn Verdal. Særlig virker levangselevene å være bedre til å lese enn sine jevnaldrene i nabokommunen. Men selv Levanger er et stykke unna landsgjennomsnittet.

Mens 17,4 prosent av elevene i Levanger ble vurdert til mestringsnivå tre, er snittet for hele landet 23,2 prosent av elevene.

Om man skal tolke tallene videre, så virker det som om at femteklasseelever i Verdal er litt mer jevngode i engelsk, lesing og regning enn i Levanger, der de har flere som er veldig gode, og flere som ikke kommer like godt ut. Verdal har en ganske mye større andel som er på mestringsnivå to i alle tre «fagene».

På nettsiden Skoleporten finnes resultater fra hver enkelt skole. Med et raskt blikk på dem ser det ut til at Skogn barne- og ungdomsskole kommer best ut i Levanger, med 48, 53 og 51 poeng i henholdsvis engelsk, lesing og regning. I Verdal er det Vinne skole som har de høyeste poengsummene, med 51 i engelsk, 47 i lesing og hele 56 i regning.

Så lærerne i Vinne ser ut til å være ekstra flinke til å lære elevene sine matematikk.

Ikke offentlige tall

Mange skoler er det ikke offentliggjort tall for, fordi de har såpass få elever på femte trinn at man kommer borti problematikk med mulig identifisering.

Så det kan være småskoler som har gjort det bedre enn de to store nevnt ovenfor. Selv om tallene ikke er offentlige for hvem-som-helst, har skolene og lederne i kommunen naturligvis tilgang på resultatene.