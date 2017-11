For ti år siden dro han til Asia og startet barnehjem

Nyheter

Lørdag 1. desember arrangerer veldedighetsorganisasjonen «Blessed Homes» sin årlige julemesse i Nr. 12 sine lokaler i Levanger sentrum. Organisasjonen ble startet av Levanger-mannen Ole Jørgen Edna, som for ti år siden flyttet til grensen mellom Burma og Thailand for å starte barnehjem.

- Der jobber han uten lønn og drifter tre barnehjem og et ungdomssenter for 103 foreldreløse barn som han har tatt seg av. Det er en helt fantastisk jobb han gjør, opplyser Tommy Alvestad Vang, som selv har jobbet som frivillig ved barnehjemmene.

Tradisjonell julemesse

Under julemessen blir det salg av bakst, åpen kafé, aktiviteter for barn og loddsalg, hvor inntektene går til Blessed Homes sitt arbeid for barn.

- Vi trenger støtte til å arrangere en julefeiring for barna og til vanlig drift. Vi holder også på med å utvide det ene barnehjemmet, så vi trenger all hjelp vi kan få, forteller Ole Jørgen Edna til Innherred.

Glad for støtten

Julemessen har blitt et populært og fast arrangement de siste årene.

- Befolkningen i Levanger har støttet oss i mange år. Både private, kirka og næringslivet, sier Edna.

