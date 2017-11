Synes det er altfor lite grønt lys her

Nyheter

I et innlegg til Innherred spør Sverre Moe hvem som er lysmester for trafikklysene i kirkekrysset i Levanger sentrum.

– Det er håpløst korte intervaller med grønt lys, slik at det kun er to biler som kan kjøre «lovlig» gjennom krysset.

Moe konstaterer at dette gjør at mange kjører på gult og til dels rødt lys.

– Hvis man øker tiden med grønt, blir det mye bedre flyt og ikke minst mer lovlig kjøring, skriver han.

Han antar at det er Statens vegvesen på Steinkjer som sitter med nøkkelen.

Sverre Moe har helt rett i at det er Statens vegvesen som har ansvaret, og Innherred har sjekket opp saken.

– Jeg skal være litt forsiktig med å være for bastant, men lyskrysset har detektorer i bakken som føler på trafikken. Hvis en bil holder igjen litt og lager luke til bilen foran når det er grønt, tror følerne at krysset er tomt og går over til rødt på sidevegene, sier overingeniør på plan- og trafikkseksjonen i Statens vegvesen, Per Espen Knudsen.

Han oppfordrer bilførere til å være litt «på» for å utnytte tida med grønt.

Ifølge overingeniøren har vegvesenet visse utfordringer med at det av og til blir brudd i kablene i bakken. De har også mistanke om at da det ble lagt ny asfalt i Levanger sentrum, og det ble freset opp, så kan noen sløyfer ha fått seg en kakk slik at hovedretningen gjennom Kirkegata får enda mer prioritet enn den egentlig skal ha.

Per Espen Knudsen forteller at han selv kjørte gjennom krysset i går, og at han ikke opplevde at det var noe «ravgæli» i hvert fall.

– Det var riktignok ikke i rushtida, det er mulig at det oppleves verst når det er veldig mye trafikk, sier han.

Knudsen lover at vegvesenet har kontinuerlig blikk på situasjonen, og at de alltid undersøker situasjonen når det kommer henvendelser fra publikum.

– Vi skal undersøke situasjonen i krysset i Kirkegata litt nærmere, se på feilalarmer og overvåkningen vi har på nett, og om det eventuelt er noe detektorbrudd, lover Per Espen Knudsen.