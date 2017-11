Nyheter

I et brev fra Nord-Trøndelag fylkeskommune går det fram at Levanger kommune har fått 409 876 kroner til Den kulturelle skolesekken-arrangement. Dette for skoleåret 2017/2018.

Verdal kommune har tilsvarende fått 315 776 kroner.

Målene med Den kulturelle skolesekken er å gi elever et profesjonelt kunst- og kulturtilbud, og kjennskap til forskjellige uttrykk, blant annet.