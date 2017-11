Serverer både fisk og musikk i hallen

Nyheter

Fiskenisse, fiskesprell, fiskekakestabling er noen av ingrediensene. Og hvem vet, kanskje også en fiskesang. Helt sikkert er det i alle fall at det står mye god mat på menyen.

Skognhallen dukes for en ny utgave av «førjulskveld & fiskehandel». Fjorårets begivenhet ga slik mersmak at arrangørene i år har utvidet konseptet adskillig. Denne gang tas også større deler av hallen i bruk. Det blir flere tilbydere, mer å smake på, mer å handle, mer å prate om - og ikke minst, mer å lytte til. Fra flere hold, egentlig.

Magnus Hestegrei

Det er verdt å vende øret til når artisten Magnus Hestegrei dukker opp på senen. Med nystemt gitar og klar sangrøst gjør i alle fall han sitt til for å skape den gode stemningen blant publikum.

Og blant utstillerne vil nok de besøkende også legge merke til den alltid like engasjerte Rune Sandø fra det nasjonale kostholdsprogrammet Fiskesprell, hvis mål er å øke sjømatkonsumet blant barn og unge. Det bruker som regel å være meget med liv og røre i sfæren til nevnte Sandø. Skognhallen 4. desember blir neppe noe unntak.

Sunn mat

Håndballavdelingen i Skogn idrettslag inviterer for andre år på rad til en julehandel som kanskje er av den noe mer utradisjonelle sorten. Arrangementet gir selvsagt noen kjærkomne kroner i klubbkassa, men et vesentlig moment er samtidig å stelle i stand til en arena som fokuserer på sunn mat og sunt kosthold i kombinasjon med en hyggelig førjulsatmosfære hvor folk kan samles og prates. En av målsettingene er å få fisk i større grad inn i kostholdet til de unge.

–Slik at det ikke blir bare hamburgere og grillpølser det handler om, forteller Kim Rune Stenhaugmo.

Skognhåndballen har etablert samarbeid med sjømatgrossisten Domstein. I sortimentet denne dagne vil du eksempelvis finne kveite, lutefisk, sild, rakørret, laks, uer, torsk, sei og hvalbiff og spekemat.

Hvem er best i stabling?

Arrangørene tipper at mye av det du vil finne i fiskekroken også vil egne seg som julegaver.

Begivenheten inkluderer dessuten kafé. Her isenesettes en fiskekakestablekonkurranse med premie til vinneren. Hvem stabler høyest?

Fiskenisse

I tillegg går det sterke rykter om at selveste fiskenissen dukker opp. Høyst sannsynlig en meget populær gjest for de yngste.

Håndballavdelingen i Skogn håper at arrangementet blir vel ansett, og at det gir grunnlag for en tradisjon også i åra framover. I år finner arrangementet i alle fall sted mandag 4. desember.

Nå starter riktignok håndball-VM i helga, noe som helt sikkert har en viss interesse for mange av de besøkende. Kim Rune Stenhaugmo kan imidlertid berolige.

- Ingen grunn til bekymring. Det fine er at Norge ikke spiller kamp denne mandagen, så noen kollisjon blir det ikke, understreker han.