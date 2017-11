Slik vil Levanger og Verdal prioritere spillemiddelsøknadene

Nyheter

I Levanger er det driftskomiteen som endelig vedtar prioriteringen, mens det i Verdal er den såkalte komité mennesker og livskvalitet som gjør det. En komité som også der het driftskomiteen i gamle dager.

I Verdal har et tosifret antall ordinære anlegg tatt vekk fra lista siden i fjor, som følge av at de har fått tilsagn om spillemidler. Det gjelder svømmehallen, skiskytterarena i Vinne, sandvolley i Vinne, treningsanlegg friidrett på Verdalsøra-skolen, kunstgressbane samme sted, klubbhusrehabilitering i Vinne, rallycross, lys og oppbevaringshus i Verdal motorsenter, maskingarasje i Blommen og orienteringskart for Forbregd Lein. To nærmiljøanlegg er også borte fra lista etter å ha fått tilsagn om spillemidler - ball og aktivitetsflate i Vuku og skileik og asfaltert leikeflate i Blommen.

– I år fikk lag, foreninger og kommunen tildelt 16,3 millioner i spillemidler. Det kan se ut til at beløpet blir 10,5 millioner i 2018, konstaterer rådmannen.

Prioriteringer i Verdal

En del nye søknader er kommet inn i løpet av året, og lagt inn i prioriteringslistene, som ser slik ut i Verdal:

Prioriteringslister Levanger

I Levanger ser prioriteringslistene slik ut:

Ordinære idrettsanlegg

1) Levanger judoklubb - rehabilitering av gamle Frol vgs til judohall (gjentatt)

2) Sportsklubben Nessegutten - asfaltert turveg Nesseguttbanen (gjentatt)

3) Levanger kommune - Skateanlegg Stadionparken (fornyet)

4) Levanger kommune - Friplassen Frol barneskole (fornyet)

5) Levanger kommune - Lysanlegg Stadionparken (fornyet)

6) Levanger kommune - Minivelodrom (fornyet)

7) Levanger kommune - Skateanlegg Levanger u-skole (fornyet)

8) IL Sverre - 11er kunstgressbane Elberg stadion (fornyet)

9) Levanger kommune - 7er kunstgressbane Frol barneskole (fornyet)

10) Levanger kommune - Rehabilitering av Skognhallen (fornyet)

11) Levanger judoklubb - Klubbhus judohall (fornyet)

12) Ekne IL - rehabilitering av klubbhus Ekne stadion (fornyet)

13) Levanger kommune - Turveg Levanger stadion (ny)

14) Levanger fritidspark AS- Kunstgressbane for toppfotball med vannings- og undervarmeanlegg (fornyet)

15) Levanger kommune - Flytebrygge Levanger bystrand, Moan (ny)

16) Innherred kajakklubb - Båthus for kajakk, Sjøbadet småbåthavn (ny)

17) Levanger kommune - Flytebrygge Tinnbuen friluftslivsområde (ny)

18) Levanger jeger- og fiskerlag - Bane for løpende villsvin (fornyet)

19) Levanger kommune - Sanitæranlegg Tinnbuen friluftslivsområde (ny)

20) Levanger kommune - Sandvolleyballbaner Levanger stadion (ny)

21) Levanger fritidspark AS - Rehabilitering lys friidrettsbane Levanger stadion (ny)

22) Levanger Sportsskytterlag - Rehabilitering av elektroniske skyteskiver Torsbustaden sportsskytteranlegg (ny)

Nærmiljøanlegg:

1) Levanger kommune - Aktivitetsområde for basketball Levanger u-skole (fornyet)

2) Levanger kommune - Kunstgress flerbruksareal Levanger u-skole (fornyet)

3) Levanger kommune - Område for klatring og turning Frol barneskole (fornyet)

4) Levanger kommune - Staupshaugen trimtrapp (fornyet)

5) Levanger kommune - Bordtennis, basket og armgang Frol barneskole (fornyet)

6) Levanger kommune - Skateområde Frol barneskole (fornyet)

7) Levanger kommune - Utendørs turneanlegg Levanger u-skole (fornyet)

8) Levanger kommune - Aktivitetsløype Kjønstadmarka 2 (fornyet)

9) Levanger kommune - Sti Staup helsehus (fornyet)

10) Levanger kommune - Utendørs treningsapparat Staup helsehus (fornyet)

11) Levanger kommune - BMX/trick/ferdighetsløype Levanger u-skole (fornyet)

12) Levanger kommune - Trimpark Levanger u-skole (fornyet)

13) Levanger kommune - Hinderløype Levanger u-skole (fornyet)

14) Levanger kommune - 5er kunstgressbane Levanger u-skole (fornyet)

15) Levanger kommune - BMX-bane Fossingtrøa (fornyet)

16) Levanger kommune - Ballbinge Kjønstadmarka 2 (fornyet)

17) Levanger kommune - Grusbane Kjønstadmarka 2 (fornyet)

18) Levanger kommune - Lysanlegg nærmiljøanlegg Kjønstadmarka 2 (fornyet)

19) Levanger kommune - Basketball Nesheim skole (fornyet)

20) Levanger kommune - Bordtennis Nesheim skole (fornyet)

21) Levanger kommune - Tursti Tinnbuen friluftslivsområde (ny)

22) Holåsen - Holåsen trimtrapp (ny)

23) Levanger kommune - Basketballbane Ytterøy barne- og u-skole (ny)

24) Levanger kommune - Bordtennis Ytterøy barne- og u-skole (ny)

25) OK Skøynar - Holåsen nærmiljøkart (ny)

26) Levanger kommune - Hinderløype Ytterøy barne- og u-skole (ny)

27) Levanger kommune - Pumptrack Ytterøy barne- og u-skole (ny)

28) Levanger kommune - Skateområde Ytterøy barne- og u-skole (ny)