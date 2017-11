Spisestedet har åpnet igjen

Nyheter

Elgkroa på Røra ble åpnet i påsken 2012, som en liten familiebedrift. Driverne bedyret at den var tuftet på kjærlighet, gnist for god mat og det trønderske matmanifest.

Trodde det var slutt

Kroa ved E6 ble et kjent og kjært spisested for mange, både lokalbefolkningen og turister på veg nordover eller sørover.

– Otto (Heimdal) og Anne (Bettum) fikk flere triste tilbakemeldinger da de meddelte at de måtte gi seg med driften, siden folk trodde dette ville bli slutten for Elgkroa, sier Petter M. Yksnøy, som er ny daglig leder ved spisestedet.

Stengt i halvannen måned

2. oktober i år sa Otto og Anne takk for seg, og stengte dørene.

Men Elgkroa var ikke historie. De to tidligere driverne har nemlig overlatt stafettpinnen til den yngre garde. I tillegg til Yksnøy skal Ingrid A. Heimdal, Jon Hovd og Steinar Kongsdal føre arven videre. Gatekjøkkenet ble gjenåpnet for et par uker siden.

– Målet vårt er å videreføre tradisjonen med å være et naturlig stoppested ved E6 på Røra, med bruk av lokale leverandører og ingredienser, sier Ingrid A. Heimdal.

Holder tradisjonene

Hun og Jon Hovd har flere års fartstid i Elgkroa, og serverer gjerne de kjente og kjære spesialitetene på spisestedet. De vil også utvikle egne, nye retter.

– Vi skal konsentrere oss om å drive gatekjøkken, catering og være et sted for ulike arrangement. Frem mot jul blir det adventsåpent på søndagene med julebuffet, og så blir det åpning av lokalene for fullt til våren, forteller Petter M. Yknsøy.

Testet i sommer

Bladet Motor (som NAF-medlemmene får i posten) hadde i sommer Elgkroa med i sin store test av veikroer rundt i landet. Der fikk stedet svært god omtale av maten, ikke like god tilbakemelding på renhold og den slags.

– Toalettene i kjelleren er litt slitte og veldig trange. Stekeosen henger over lokalet og ingen bord er fri for skitne tallerkener idet vi kommer, rapporterte de etter besøket.

Kunne faget sitt

Det tok også litt tid før de fikk kontakt med personalet, men da de først fikk det var ting veldig bra.

– Han som til slutt kommer er interessert og kan mat. Mannen forteller villig vekk om hvordan de har utviklet de forskjellige rettene på kjøkkenet og hvordan de kom frem til at elgsnadder hadde godt av to sauser.

Maten smakte fortreffelig, mørt og fint elgkjøtt med urtebakte poteter og friskt og godt tilbehør. Menyen fikk god karakter, med utvalg av både skikkelig middag og mer typisk fastfood som burger og pizza.

Rom for forbedringer

Nå har altså kroa fått nye drivere, som sikkert har merket seg tilbakemeldingen fra i sommer. De vet i hvert fall hva de bør gjøre for å få Elgkroa enda bedre enn den har vært.