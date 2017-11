Starter lokallag av blindeforbundet

Nyheter

Oppstartsmøte for Levanger og omegn lokallag av Norges Blindeforbund. Det skjer på Backlund i Levanger.

–Synskontakter, som er hjelpemiddelsentralens forlengede arm i kommunene, har vi både i Verdal og Levanger. I møtet på mandag vil Ingvild Gregersen Myhre fra Verdal og Annfrid Trætli Storvik fra Levanger fortelle litt om sine oppgaver og hva de kan gjøre for synshemmede, forteller Ann Sissel Jørgensen i Blindeforbundet Nord-Trøndelag.

Blindeforbundet sørger også for at de som kommer på mandagens møte får kost seg med kaffe og litt underholdning, og det blir også god tid til å bli kjent og for å få høre mer om hva et lokallag kan bidra med. Ann Sissel Jørgensen anbefaler alle som er i målgruppen om å møte opp på Backlund mandag ettermiddag.