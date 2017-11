Tar med seg «Vinsjan på kaia» litt sørover

Nyheter

For en uke siden kom nyheten om at produksjonsselskapet Innspæll var oppløst, etter 17 års drift.

Oppløser Innspæll etter 17 år Selskapet bak Vinsjan på kaia, Levva livet, Ronja Røverdatter og flere storsatsninger ble meldt avviklet mandag.

Innspæll og Utspæll

De har stått bak flere store oppsettinger i Verdal sammen med Verdal teaterlag, blant annet Vinsjan på kaia. Musikalen ble tidenes mest sette i teaterlagets historie, med 17.600 publikummere på to sesonger.

Haga fortalte i forbindelse med slutten for Innspæll at han hadde flere frilansoppdrag på blokka fremover.

Det blir treffende nok et samarbeid med et produksjonsselskap med nesten samme navn: Utspæll, et selskap hjemmehørende i Orkdal.

De skal nemlig sette opp DDE-musikalen som Arnulf Haga har skrevet teksten til - og Arnulf Haga blir regissør slik han var i Verdal og får med seg Anett Hjelkrem som koreograf. Hun var styreleder i Innspæll mens Arnulf Haga var daglig leder.

Premieren er satt til midten av mars 2019, forhåpentligvis med ti fulle forestillinger og kanskje et par ekstraforestillinger i Orkdal kulturhus. I så fall rundt 2.500 publikummere.

Fjerde i rekken

Utspæll har stått bak oppsettingene Bør Børson, Blanke messingen og Spelemann på taket. Vinsjan på kaia blir den fjerde i rekken.

– Vi tror denne oppsettingen vil treffe et bredt publikum, da mange har vokst opp med musikken til DDE de siste tjue årene, sier Kari Fagerholt i Utspæll til Avisa Sør-Trøndelag.

Utspæll skal nå på skuespillerjakt for å fylle de rundt 40 rollene i forestillingen.

– Det å ha profesjonell regissør, koreograf og musikalsk leder er en gave til amatører som bruker tida si til å få til noe artig for bygda, konkluderer Fagerholt.

Produsent blir som ved de andre Utspæll-oppsettingene Bjørn Steinar Kirkholt.