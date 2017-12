Aggressiv oppførsel i Verdal

Nyheter

Like etter midnatt måtte politiet rykke ut for å ta seg av en mann som satt på nordgående tog på Levanger stasjon.

- Togpersonalet kontaktet politiet fordi de ikke kunne ta vare på mannen. Vi plukket han opp og fikk han til legevakta fordi han var svært beruset, forteller operasjonsleder Anlaug Oseid ved Trøndelag politidistrikt.

Trondheim

Omtrent samtidig ble en full mann i 20-årene pågrepet og satt i arrest etter å ha vendt tilbake til et hotell på Lerkendal i Trondheim der han var erklært uønsket.

- Vi hadde vært der tidligere og gitt han pålegg om å forlate stedet. Like etterpå dukket han opp igjen. Han ble tatt med inn til oss, og vil bli anmeldt for å ikke etterkomme politiets pålegg, forklarer Oseid.

Politiet måtte også rykke ut da en svært ung og svært full mann oppførte seg aggressivt på bensinstasjonen på Klett.

- Han hadde ødelagt inngangsdøra og noe av inventaret. Han låste seg så inn på toalettet. Vi tilkalte ambulanse, men det endte med at den unge mannen ble hentet av familiemedlemmer. Bensinstasjonen vil sannsynligvis anmelde forholdet, forteller Oseid.

Verdal

Like før klokken 01.00 måtte politiet rykke ut til et utested i Verdal der en gjest oppførte seg aggressivt.

- Det var en mann i 40-årene som var uønsket på stedet. Han fikk pålegg om å komme seg hjem, og han fulgte faktisk pålegget, sier operasjonslederen.

Orkanger

Rett før klokken 02.00 kommer en politipatrulje i Orkanger over en mann som skal ha blitt slått ned.

- Det var helt tilfeldig at patruljen oppdaget denne mannen. Han påstod han var blitt slått av en annen mann, og vi snakket med noen vitner. Men det var ulike versjoner av hva som hadde skjedd. Det er mulig partene vurderer og anmelde hverandre, sier Oseid.

Namsos

Klokken 02.00 fikk politiet melding om at mann hadde fått et glass i ansiktet på et utested i Namsos.

- Vi fant til slutt mannen som var fornærmet, og han ble kjørt til sykehuset med et kutt i kinnet. Vi har navnet på en mistenkt, men hva som har skjedd er uklart. Begge mennene er i 40-årene og saken vil bli etterforsket videre, sier Oseid.

- Over normalen

Ifølge operasjonslederen er det liten tvil om at julebordssesongen er i full gang.

- Det er mange fulle og vrange folk der ute og vi har tatt inn 10-12 personer i arresten. Det er over normalen for en natt til lørdag.

- Har du noen kloke ord til de som skal ut på fest i kveld?

- Dra sammen med gode venner slik at dere kan ta vare på hverandre. Et gammelt, men godt råd er å ikke drikke så mye alkohol, mener Anlaug Oseid.