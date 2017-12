Måtte skille slåsskjemper på utested

Nyheter

Et utested i Levanger sentrum måtte natt til lørdag be politiet om hjelp etter at to menn barket sammen i en slåsskamp. Politiet fikk melding om slåsskampen klokken 02.14, og rykket ut til stedet.

- Politiet ankom stedet og adskilte flere personer. En mistenkt hadde da forsvunnet fra stedet, men vi har navnet på vedkommende. Fornærmede er en mann i 20-årene, som vil anmelde den andre personen, sier operasjonsleder Trond Volden ved Trøndelag politidistrikt.

Den fornærmede pådro seg neseblod i slåsskampen, men skal ikke ha blitt påført andre skader.