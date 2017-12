De vil henge juleminnet ditt på treet sitt

Nyheter

- Vi vil gjerne ha ditt juleminne, sier Gunhild Rikstad. Til helga er det Jul igjen på Stiklestad, og for mange er opplevelser her et juleminne å se tilbake på.

- Men det trenger heller ikke være bare gode minner. Vi samler inn alle slags minner og henger dem på trærne her.

Liv i alle hus

Juleminneskogen er bare ett av en lang rekke innslag på tradisjonsarrangementet Jul igjen.

Museumshusene vekkes til liv, og jula forberedes i alle tun.

– Vi kan friste med heimlaga syltelabber, julesild, flatbrød, potetkaker og sjokolade. Varme votter og koselige nisser finner du også blant mange andre husflidsvarer, forteller Rikstad, som er seksjonsleder for fag og formidling ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter.

Julegrisen er tema i år, og det blir slakting av gris både lørdag og søndag.

Slaktar’n hainn skreik

- Bård Bratli kommer og synger blant annet Grisslaktinga av Hans Rotmo, og da regner vi med at det er fullt opp i amfiet på Husmannsplassen, sier formidler Lars Børre Hallem.

Tidligere i høst ble de to grisene som har gått i binge ved Stiklastadir slaktet, og smaksprøver av disse blir å få i Vegvokterboligen.

30 utstillere

- Ellers har vi salg av syltelabber. Men her har vi fått forsyninger fra Nortura, sier Gunhild Rikstad.

Ellers blir det gjensyn med mange kjente og kjære aktiviteter.

Rundt 30 utstillere og produsenter kommer med lokal mat, husflid, håndverk og redesign.