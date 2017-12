Hent pakken!

Nyheter

Post i Butikk over hele landet er nå fylt til randen av pakker, melder Posten Norge. Posten oppfordrer deg til å hente pakken din så snart du har mulighet.

Black Friday kombinert med julehandelen fører til en kraftig økning av antallet pakker som venter på å bli hentet. I dag ligger det 100.000 flere pakker på Posten enn for én uke siden – en økning på 50 prosent.

Pakkerekord

- Over 300.000 pakker er en utrolig mengde. Det er et rekordhøyt antall pakker, og det øker ytterligere mot jul. Jo fortere du henter pakken din, jo bedre er det, oppfordrer pressesjef John Eckhoff i Posten Norge.

Gjemmer julegaven

Røa Post i Butikk i Oslo merker den kraftige økningen, og Meny-butikken ønsker pakken ut igjen så raskt som mulig. Erfaringsmessig er det mange som henter julepakker i siste liten.

- Vi vet at mange bruker Posten som gjemmested for julegavene, for at nysgjerrige barn, ektefeller eller kjærester ikke skal finne dem. Jeg oppfordrer alle til heller å finne trygge gjemmesteder hjemme – og hente pakkene raskt, sier Majla Leto ved Røa Post i Butikk.

Netthandelen øker med rundt 15 prosent i året. Selv om mange pakker blir levert hjem og i postkassen, er det mange som har en pappeske liggende på Post i Butikk.