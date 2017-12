Hvilken veg kjører bussen?

Nyheter

Denne uka har vi i forskerlinja startet opp med et vindmølleprosjekt. I februar skal vi delta i Ocean Space Race i Trondheim, og i grenen vindturbin. Det går ut på at vi skal levere en ferdig vindmølle som skal produsere best mulig effekt av en vind på 6m/s.

Vi har derfor hatt litt teori om hvordan en vindmølle fungerer for å produsere elektrisk energi. Vi ble delt opp i fire grupper og har begynt å lage en vindmølle hver. Vi har derfor vært på verkstedet med TAF klassen som har erfaring med arbeid med metall noe vi ikke er så erfaren med. I tillegg til det skal vi prøve oss på egenhånd å lage vinger ut i fra PVC rør, og det er dette som krever en del fysikk, grunnen til dette er at det er flere faktorer som virker inn på vingen.

Derfor måtte vi lære om Betz teorem, Bernoulis prinsipp og newtons andre lov, med dette får dere høre mer om dette neste uke.