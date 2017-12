Mer trivsel på Elvebredden

Nyheter

Lions Club Verdal/Stiklestad skal nemlig samarbeide med frivilligsentralen og Verdal kommune.

– Dameklubben skal bidra med frivillige, hovedsakelig på serveringstilbudet som frivilligsentralen har ansvaret for, en fast dag hver uke, forteller leder for frivilligsentralen i Verdal, Hege Anita Austad. Medlemmene i Lions-klubben vil rullere på en vaktliste med to personer hver uke.

Avtalen skal underskrives tirsdag ettermiddag, da det er langåpent med førjulstrivsel.

Det blir servert gratis vafler, sveler og kaffe denne kvelden, og herreklubben Lions Club Verdal byr på levende musikk og mulighet for å danse for den som vil.

Trenger noen skyss for å komme seg til Elvebredden, så stiller herreklubben også med transport.