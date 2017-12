Tar steget til fylkesleder

Nyheter

2. desember gjennomførte Fremskrittspartiets Ungdom i Trøndelag sitt årsmøte på Scandic Hell Hotell. Ny formann ble Mats Henriksen Persøy fra Levanger. Nestformann ble Knut Røe fra Oppdal, og Sondre Jakobsen fra Trondheim ble styremedlem. Varaer ble Merete Utheim fra Steinkjer og Emil Raphaug fra Trondheim.

På årsmøtet ble den politiske debatten preget av diskusjon rundt FpUs nye programforslag, som legges frem for landsmøte våren 2018.

Nyvalgt formann Mats Henriksen Persøy gleder seg til å ta fatt på oppgavene som venter. Han erstatter avtroppende leder Astrid Nordahl, som fortsetter i Frps Hovedorganisasjon.

–Jeg er takknemlig for årsmøtets tillit. Et sterkt FpU kommer til å bli viktig i årene fremover. FpU skal fortsette å ta de vanskelige politiske debattene, samtidig som vi også skal være et møtested for engasjert, liberal ungdom, sier han etter å ha blitt valgt til fylkesleder for nye Trøndelag.

Persøy er for øvrig nestformann i Innherred FpU og styremedlem i Levanger FrP.