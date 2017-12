Tjue år i fyr og flamme

Nyheter

For når brannmenn gjøres stas på etter så lang innsats for by og land, er det med ei skikkelig øks - og ei flaske med godt drikke.

Ove Riksvold ble på Innherred brann og rednings sammenkomst før helgen gitt det synlige beviset på at han har stått på for å redde liv og eiendom i Verdal og nærliggende områder helt siden 1997.

Brannkorpset i Verdal består av en skikkelig kameratgjeng som trives i hverandres selskap både i jobbsammenheng og utenfor. I årene fremover står en rekke medarbeidere for tur til å få sin fortjente øks.

Andre har fått sin øks forlengst, men har fortsatt å stå på både sent og tidlig.

Under boligbrannen i Vinne tidligere i år ble noen av brannmennene vekket bare to timer ut i skjønnhetssøvnen sin, og var deretter på jobb femten timer sammenhengende.

Det kan tære på noen hver, men i brannvesenet i Verdal er smilet aldri langt unna - hvilket det heller ikke var da de møttes på Verdal hotell.