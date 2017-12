Brannalarmen utløst på AMFI Verdal

Nyheter

Like før halv sju tirsdag kveld gikk brannalarmen på AMFI Verdal. Senterleder, Tove Meråkerås, forteller til Innherred at årsaken til brannalarmen er enn så lenge ukjent for dem.

- Jeg har fått et par telefoner fra NOKAS om saken, men har ikke hørt noe fra butikkene. Det kan hende årsaken ligger ved at noe har hendt i lokalene til hotellene også. Men vi vet ikke hva som er årsaken enda, forteller Meråkerås til avisa.

Hun oppholder seg i Spania for øyeblikket, og er derfor ikke til stedet.

Brannvesenet ankom stedet få minutter etter at brannalarmen ble utløst, men har nå forlatt stedet.

Ukjent årsak

Enhetsleder og brannsjef, Rigman Pents, forteller til avisa en halvtime etter at alarmen ble utløst at de ikke vet hva som var årsaken.

- Det var en brannmelder på et spiserom som var utløst. Ukjent årsak, kan ha vært røyk, sier Pents.