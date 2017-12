I kveld lukter det svidd gummi fra Verdal på TV

Nyheter

TV2 Zebra har i høst vist andre sesong av serien Gatebil. Den siste episoden har to historier - den ene om driftingsjåfør Tor-Anders Ringnes som mister kontrollen og lander på taket i over 200 km/t på Rudskogen.

Den andre er om Malin Johansen, vår lokale driftingsjåfør som var deltaktig i realiseringen av Verdal motorsenter i Inndalen.

Vil ha flere kvinner i bilmiljøet Det er svært få kvinner på Innherred som holder på med bilsport. Det vil disse jentene, sammen med Verdal Motorsenter gjøre noe med.

Mistet god kompis

I episoden som sendes i kveld klokken halv ti, og allerede ligger ute på TV2s nett-tv TV2 Sumo, er innledningen om ungdomsmiljøet i Verdal, hvor det fastslås at «i mange tiår har ungdomskulturen på stedet vært preget av bilkjøring, og ikke bare av den positive sorten.»

Malin forteller om å kjenne det på kroppen, og litt av bakgrunnen for at hun lenge har ønsket seg et motorsenter.

– Det startet da jeg gikk på ungdomsskolen og en kompis av meg «bare» skulle sette seg på lettsykkelen - og døde, sier hun i TV-programmet.

Malin bestemte seg for å la sitt eget adrenalin få utløp på bane istedet for på landeveien. Heldigvis.

– Første turen endte med krasj med samboeren min sin bil. Det ble sykehustur med blålys, men heldigvis gikk det bra. Jeg kom hjem igjen på kvelden, og dro ut på banen igjen dagen etter, sier hun.

I full drift foran ny sesong Med ny bil håper den freske levangskvinnen å skrense forbi gutta.

Forebyggende

Gladhistorien i den siste Gatebil-episoden er at Malin endelig skal få kjøre på den splitter nye banen i Inndalen, som hun har jobbet for. Som kan være med på å hindre tilstander som på 90-tallet og videre fremover.

– Målet er at vanlige folk kan få ta med egne biler og herjet fra seg der, beskriver hun.