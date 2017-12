Lager julemarked på brygga

Nyheter

Onsdag formiddag åpner dørene til Bondens Julemarked på Dampskipsbrygga i Levanger sentrum.

Med Levangersundet som nærmeste nabo på bryggekanten, blir det nok en gang et tradisjonsrikt førjulsmarked med lokale matprodusenter. Karl Laugsand fra Svin på Skogen på Ytterøy er en av dem som stiller med egenproduserte matvarer. I hans tilfelle blant annet syltelabber.

–Det blir solgt mat fra Høylandet i nord til sild fra Uthaug i havgapet i sørdelen av Midt-Norge, sier Laugsand entusiastisk.

Han er glad for at tradisjonen opprettholdes, særlig på grunn av at Bondens marked har vært mindre synlig i Innherredsregionen de siste årene grunnet satsing i Trondheim.

–Vi ønsker Bondens marked til Levanger i større grad enn det har vært i det siste. Organisasjonen er veldig rettet mot tradisjonsmat og det er strenge krav for å komme under den paraplyen, så vi er glade for å holde på denne tradisjonen før jul, sier Laugsand.

Svinekjøttprodusenten mener det er viktig å opprettholde lokale utstillingsmuligheter for matprodusenter. På markedet stiller blant annet Sæther gård fra Levanger, Svin på Skogen fra Ytterøy, Li-Snadder, Hellberg Gård og Høylandskjøtt.

–Derfor håper vi på mange besøkende og kunder i løpet av denne dagen med julemarked. Vi stiller med gratis kaffe, salg av våre matvarer og trekning av to svære julekurver blant de oppmøtte. Det blir en fin dag med masse hjemmelaget mat og mange besøkende spesielt fra Levanger og Verdal, sier Laugsand.