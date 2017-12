Avviser at han skaper fiskeri-uro

Nyheter

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) avviser at han ved å gi unntak fra deltakerlovens aktivitetskrav har skapt uro blant norske fiskere og i sjømatindustrien. Han ble utfordret i saken i Stortingets muntlige spørretime onsdag.

– Statsråd Sandberg har ved flere anledninger fremmet saker som bidrar til mer uro, sa Aps Cecilie Myrseth.

– Statsråden har valgt å sette deltakerlovens aktivitetskrav til side for Gunnar Klo AS. Så vidt næringen og oss bekjent, er dette første gang industrien tillates å overta et kystfiskefartøy, la hun til.

Myrseth viste til at Stortinget sist uke ba Sandberg om ikke å benytte dispensasjonsadgangen i deltakerloven for at industrien kan eie kystfiskefartøy, før nærmere avklaringer er foretatt med Stortinget.

– Det er nå varslet at det kommer flere søknader fra industrien. Hvordan vil statsråden forholde seg til disse? spurte hun.

– Jeg følger akkurat de samme kjørereglene som Ap har gjort gjennom åtte år i den rødgrønne regjeringen, både når det gjelder deltakerloven, havressursloven og når det gjelder å regulere fra dag til dag i fiskeriindustrien, svarte Sandberg.

– At Ap ønsker å endre arbeidsfordelingen mellom regjering og Storting for at de har tapt valget, er en annen debatt, la han til.