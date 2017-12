Nyheter

Det knyttes alltid stor spenning til novembermøtet i driftskomiteen, hvor kulturprisen, frivilligprisen, ildsjelprisen og kulturstipendet deles ut. Årets kulturpris ble enstemmig vedtatt utdelt til Levanger musikkforening.

– De arbeider for fellesskap og samarbeid, som er videreført i korpsforumet. For sin store innsats for kulturlivet, mener vi at musikkforeningen fortjener kulturprisen for 2017, sier Kari Kjerkol, leder i driftskomiteen.Levanger Musikkforening ble nominert klart flest ganger blant de ni ulike kandidatene som ble foreslått i år. De ble foreslått av åtte ulike personer eller foreninger.

– Dette er helt utrolig, sier leder Lene Stamnes i musikkforeningen. Hun er nesten målløs over tildelingen.

– Det var så mange verdige kandidater i år, så det er kjempeartig at musikkforeningen får prisen. Spesielt i jubileumsåret 125 år etter at vi ble stiftet, og ved inngangen til korpsenes år i 2018, sier hun.

10.000 og kunst

Kulturprisen omfatter 10.000 kroner i pengegave, samt glasskunst som synlig bevis på tildelingen.

I tillegg blir det en egen seremoni for de ulike vinnerne i en felles utdeling, som foreløpig ikke er fastsatt med dato. Prisvinnerne får da selv være med på å sette preg på arrangementet.

– Vi ønsker å gi tilbake til publikum etter dette, siden det er dem vi spiller for. Vi får la prisen synke inn først, og så kommer vi tilbake til hvordan vi skal feire dette sammen med publikum senere, sier Stamnes.

Mangfoldig vinner

Musikkforeningen fyller i år 125 år, og teller nå 35 medlemmer. Musikkforeningen spiller hvert år på 1. mai og 17. mai i Levanger sentrum, og arrangerer en rekke større konserter i løpet av året. Foreningen ble stiftet av ildsjeler i 1892, og har siden vært i kontinuerlig drift med unntak av krigsårene fra 1940-1945. Blikkenslager Anton Kristiansen ledet foreningen fram til 1927, og var deres første dirigent. Siden 1895 har de deltatt på alle 17. mai-feiringer unntatt under 2. verdenskrig.

– Dette er en veldig verdig vinner, som alltid stiller opp i kulturlivet i Levanger. De er med over alt, og får prisen blant svært gode kandidater, sier kultursjef Guri M. Sivertsen i Levanger kommune.

Prisvinneren går nå inn i en lang og imponerende rekke av kulturprisvinnere. I fjor gikk prisen til Oddbjørn Anders Hagen. Året før vant Levanger Mannssonglag prisen.

Tidligere har også blant annet Galleri Fenka, Annar J. Johansen, Dag Skogheim, Asbjørn D. K. Eklo, Andreas Lunnan og Kjellrun Støp vunnet utmerkelsen de siste årene.

Kristensen årets ildsjel

Ildsjelprisen ble av driftskomiteen tildelt Jens Kristensen for hans innsats som frivillig ved en rekke kulturarrangementer i Levanger. I likhet med de øvrige prisene, gir det 10.000 kroner til vinneren.

– I over 35 år har Jens Kristensen vist stor engasjement og lagt inn masse arbeid i Førjulsmartnan, Marsimartnan, Fakkeltoget, Sommermartnan, Torgfesten, byens sommerblomster og julegatetenninga. Det er viktig å vise at vi setter pris på folk som frivillig sprer glede og aktivt gjør det mulig å gjennomføre kulturelle tilbud, begrunnet Khalil Obeed (Ap) i driftskomiteen, og fikk med seg et enstemmig utvalg på forslaget. Det støtter også kultursjefen.

– Ja, det er så fortjent. Han har stilt opp i 35 år, og er en person som gjør ting selv uten å bli spurt. En verdig vinner, sier Sivertsen etter tildelingen.

Frivilligprisen tildeles Frol sanitetsforening, etter enstemmig vedtak i driftskomiteen.

– Pengene Frol sanitetsforening får inn gjennom frivillig arbeid gir økonomisk støtte til arbeid for kvinner, barn og unge. Vi mener at innsatsen fra som Frol sanitetsforening bidrar til en bedre hverdag for veldig mange og de fortjener Levanger kommunes frivilligpris, begrunnet Kari Kjerkol (Ap) i driftskomiteen.

Kulturstipend til Fagerkind

Kulturstipendet tildeles Christina Fagerkind, som er frilansmusiker og sanger. Hun studerer til mastergrad i musikk ved Nord universitet, og søkte stipendet for å investere i lydutstyr.

– I sin søknad viser Christina Fagerkind til mastergradsstudiet ved nord universitetet i Levanger, jobben som frilans musikker/vokalist, sangpedagog og dirigent og hva stipendet skal brukes til. Blant de tre gode søkere finner kulturpriskomiteen, enstemmig, hennes søknad mest relevant, skriver Khalil Obeed i begrunnelsen.