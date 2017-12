Levanger musikkforening får kulturprisen 2017

Nyheter

Levanger Musikkforening ble nominert klart flest ganger blant de ni ulike kandidatene som ble foreslått i år. De ble foreslått av åtte ulike personer eller foreninger. I driftskomiteen ble de fremmet som et enstemmig forslag til vinner fra et juryutvalg.

- De arbeider for fellesskap og samarbeid, som er videreført i korpsforumet. For sin store innsats for kulturlivet, mener vi at musikkforeningen fortjener kulturprisen for 2017, sier Kari Kjerkol, leder i driftskomiteen.

Jubilerer

Musikkforeningen fyller i år 125 år, og teller nå 35 medlemmer. Musikkforeningen spiller hvert år på 1. mai og 17. mai i Levanger sentrum, og arrangerer en rekke større konserter i løpet av året. Foreningen ble stiftet av ildsjeler i 1892, og har siden vært i kontinuerlig drift med unntak av krigsårene fra 1940-1945. Blikkenslager Anton Kristiansen ledet foreningen fram til 1927, og var deres første dirigent. Siden 1895 har de deltatt på alle 17. mai-feiringer unntatt under 2. verdenskrig.

Prisvinneren går nå inn i en lang og imponerende rekke av kulturprisvinnere. I fjor gikk prisen til Oddbjørn Anders Hagen. Året før vant Levanger Mannssonglag prisen. Tidligere har også blant annet Galleri Fenka, Annar J. Johansen, Dag Skogheim, Asbjørn D. K. Eklo, Andreas Lunnan og Kjellrun Støp vunnet utmerkelsen.

Strikkekafeen vant

Frivilligprisen tildeles Frol sanitetsforening med strikkekafeen, etter enstemmig vedtak i driftskomiteen. Kafeen var foreslått som vinner, men prisen tildeles hele foreningen.

Kulturstipendet tildeles Christina Fagerkind, som er frilansmusiker og sanger. Hun studerer til mastergrad i musikk ved Nord universitet, og søkte stipendet for å investere i eget lydutstyr.

Ildsjelprisen ble av driftskomiteen tildelt Jens Kristensen for hans innsats som frivillig ved en rekke kulturarrangementer i Levanger.